AP, AB Konseyine Husileri terör listesine alma çağrısında bulundu

Avrupa Parlamentosu'nda (AP), Yemen'deki Husilerin askeri ve siyasi kanatlarının, liderliği ile askeri ve güvenlik yapılanmasının Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütleri listesine alınmasını talep eden karar tasarısı kabul edildi.

Strazburg'da düzenlenen AP Genel Kurulunda, Husilere ilişkin karar tasarısı onaylandı.

Kararda, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları ile Yemen'deki askeri operasyonları kınanırken, bu saldırıların uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu belirtildi.

Saldırılar nedeniyle çok sayıda Yemenli sivilin öldüğüne ve yerinden edildiğine dikkat çekilen kararda, ülkedeki insani krizin daha da kötüleştiği ifade edildi.

Kararda, AP'nin Suudi Arabistan yönetimiyle dayanışma içinde olduğu ve Yemen'in meşru hükümetini desteklediği belirtilerek, her iki ülkenin güvenliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağlılık yinelendi.

Husilere Yemen içinde ve dışında tüm saldırıları derhal durdurma ve toprak kazanma hedeflerinden vazgeçme çağrısı yapılan kararda, İran yönetiminin bölgedeki istikrarı bozucu olduğu belirtilen rolü de kınandı.

Kararda, AB Konseyine, Husilerin askeri ve siyasi kanatlarını, liderliği ile askeri ve güvenlik yapılanmasını terör örgütleri listesine alma çağrısında bulunuldu.

Husilerin tüm finansman kanallarının ortadan kaldırılması ve gruba ait varlıklar ile ekonomik kaynakların dondurulması da istenen kararda, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası, enerji altyapısına ve Kızıldeniz ile Babulmendeb Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırıları kınandı.