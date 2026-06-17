AP, AB'yi İsrail'e Karşı Eleştirdi - Son Dakika
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AP, AB'yi İsrail'e Karşı Eleştirdi

17.06.2026 13:06
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AP milletvekilleri, AB yönetimini İsrail'e karşı çifte standart ve insan hakları ihlalleriyle eleştirdi.

Avrupa Parlamentosunda (AP) milletvekilleri, yarın başlayacak Avrupa Birliği (AB) zirvesi öncesinde, AB yönetimini İsrail'e karşı çifte standart temelli yaklaşım ve insan hakları ihlalleriyle sonuçlanması muhtemel yeni göç politikaları nedeniyle sert şekilde eleştirdi.

AP Genel Kurulunda, yarın başlayacak ve Gazze ile Lübnan'daki gelişmelerin de görüşüleceği iki günlük AB zirvesinin gündemini ele alan oturum düzenlendi.

AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic'in katıldığı oturumda milletvekilleri, AB yönetimini Gazze, Lübnan, uluslararası hukuk ve göç politikaları konularında sert şekilde eleştirdi.

Sol Grup adına söz alan Fransız Milletvekili Manon Aubry, konuşmasında Lübnan'a yaptığı ziyarette tanık olduğu yıkımı anlatarak, İsrail saldırılarında zarar gören bir anaokulundan geriye kalan bir Lego parçasını ve engelliler merkezini vurduğu belirtilen bir füze parçasını kürsüde gösterdi.

Avrupa'nın yaşananlara karşı sessiz kaldığını vurgulayan Aubry, "Güney Beyrut'ta bombalarla yerle bir edilen bir anaokulundan geriye sadece bu Lego parçası kaldı. Avrupa neden bu vahşet karşısında hiçbir şey yapmıyor?" diye sordu.

Aubry, Lübnan'da saldırılarda annesini, kafatasının bir bölümünü ve uzuvlarını kaybeden 13 yaşındaki Dali ile ailesini yitiren diğer çocuklarla görüştüğünü belirterek, AB yönetimine hitaben, "Bu çocuklara ne söyleyeceksiniz? AB'nin gerekeni yapmak yerine oyalanmayı tercih ettiğini mi?" ifadelerini kullandı.

Lübnan'da özellikle çocukların ağır bedeller ödediğine dikkati çeken Aubry, son ateşkes girişimlerine rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyi ve Beyrut'a yönelik saldırılarını sürdürdüğüne işaret ederek, İsrailli bakanlara yaptırım uygulanması ve AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması çağrısında bulundu.

Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) Grubu Başkanı İspanyol Milletvekili Iratxe Garcia Perez de AB'yi "çifte standart" uygulamakla suçladı.

Gazze'ye insani yardım taşımak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıyı hatırlatan Perez, Avrupa vatandaşlarının bu süreçte aşağılandığını savunarak, olayın faili İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e yaptırım uygulanmadığını ve Gazze'deki "soykırımın" sürmesine göz yumulduğunu söyledi.

Perez ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Uluslararası Ceza Mahkemesi hakimlerine yönelik yaptırımlarına karşı AB'nin yeterli tepki göstermediğini belirterek, "Hukukun üstünlüğünü savunduğunuzu söylüyorsunuz ancak Trump saldırdığında onu yalnız bırakıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Geri gönderme merkezleri

AB'nin göç politikalarını da eleştiren Perez, AP'de en büyük çoğunluğun sahibi Avrupa Halk Partisi (EPP) ile aşırı sağcı grupların, sığınmacıların AB dışındaki merkezlerde tutulmasının önünü açacak düzenlemeleri desteklediğini söyledi. Bu merkezleri "insan haklarının ihlal edildiği kara delikler" olarak nitelendiren Perez, EPP lideri Manfred Weber'e seslenerek, Papa 14. Leo ile görüşmesinde bu planlardan söz edip etmediğini sordu.

Papa'nın İspanya ziyareti sırasında dile getirdiği insan onuru ve ayrımcılık karşıtı mesajları hatırlatan Perez, "Bunlar devrimci sözler değil, Hristiyan değerleridir ancak siz aşırı sağla anlaşmalar yaparken ve bu değerleri ayaklar altına alırken onları savunduğunuzu iddia ediyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AP, AB'yi İsrail'e Karşı Eleştirdi - Son Dakika

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