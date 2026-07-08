AP'den İsrail'e Yaptırım Çağrısı - Son Dakika
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AP'den İsrail'e Yaptırım Çağrısı

08.07.2026 16:45
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Avrupa Parlamentosu, İsrail'in Gazze'deki insani krize müdahale etmesi ve yaptırımlar uygulaması gerektiğini vurguladı.

Avrupa Parlamentosunun (AP) farklı siyasi gruplarından bazı milletvekilleri, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İsrail'le ortaklığını sert şekilde eleştirerek AB'nin, Tel Aviv'e yönelik yaptırımlar uygulaması gerektiğini belirtti.

AB Komisyonunun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica, Fransa'nın Strazburg kentindeki AP Genel Kurulunun "Gazze Şeridi'nin yeniden inşasında AB'nin rolü ve İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki sorumluluğu" başlıklı oturumunda konuştu.

Suica, bölgeyi ziyareti sırasında Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ve Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile görüştüğünü hatırlatarak, Filistin yönetiminin mali baskı altında olduğunu, bunun bankacılık sektörünü olumsuz etkilediğini ve Tel Aviv'in bu konuda bazı olumlu adımlar attığını öne sürdü.

AB Dönem Başkanı İrlanda'nın Avrupa İşleri ve Savunmadan Sorumlu Bakanı Thomas Byrne da buradaki konuşmasında, Gazze'deki "süregelen ve yıkıcı" insani krizden dolayı büyük endişe duyduklarını belirterek, ülkesinin Orta Doğu ve Gazze ile ilgili çabaları desteklemek için "azami gayret" göstereceğini söyledi.

Byrne, İsrail'in Gazze'ye insani yardımın ulaşması ve sürekli olarak dağıtılmasına izin vermesi gerektiğini dile getirerek, "İsrail ayrıca, Filistin yönetiminin görevlerini gerektiği şekilde yerine getirebilmesi için üzerine düşeni yapmalıdır. Buna, Filistin yönetiminin halka temel hizmetleri sunabilmesini sağlamak amacıyla alıkonulan vergi gelirlerinin serbest bırakılması da dahildir." dedi.

Suica'nın İsrail ziyareti ve "İsrail kilit bir ortaktır" açıklaması eleştirildi

Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) Grubu Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yannis Maniatis, konuşmasında, Suica'nın İsrail ziyaretini eleştirerek "Yakın zamanda İsrail'i ziyaret etmeniz ciddi bir hataydı. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetine karşı yeterince açık ve kararlı değilsiniz ve bu ziyaret, İsrail hükümetinin (AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası) Yüksek Temsilcisi'ne saldırdığı yanlış bir zamana denk geldi. İşte bu nedenle ve sadece bu nedenle, kurumsal temsilcimize saldırı olduğu bir dönemde ziyaretiniz iptal edilmeliydi." diye konuştu.

Yeşiller Grubundan Danimarkalı milletvekili Villy Sovndal, Gazze'de 2 milyondan fazla insanın "felaket durumda" olduğunu, buna rağmen AB'nin yasa dışı İsrail yerleşimleriyle hala ticari ilişkisini sürdürdüğünü vurgulayarak, "Harekete geçmememiz ahlaki bir utançtır." dedi.

Yeşiller Grubundan Mounir Satouri de Suica'nın İsrail ziyaretini "İsrail Dışişleri Bakanı Kallas'a hakaret ediyor ve dört gün sonra siz, (AB Komisyonu Başkanı) Ursula von der Leyen'in onayıyla Tel Aviv'e koşuyor, onun elini sıkıyorsunuz. Bu korkunç bir mesajdır." ifadeleriyle eleştirdi.

Satouri ayrıca, Suica'nın ziyareti sırasında yaptığı "İsrail kilit bir ortaktır." açıklamasının "alay konusu" olduğunu ifade etti.

Bağımsız Alman vekil Jan-Peter Warnke de geçen hafta Gazze'de yaralanan Filistinlilerin ve yakınlarının Ürdün, İspanya ve Türkiye'ye tahliyesine şahit olduğunu aktararak, bu ülkelere teşekkür etti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AP'den İsrail'e Yaptırım Çağrısı - Son Dakika

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