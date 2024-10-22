AP Milletvekili Della Valle'nin Protestosu - Son Dakika
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AP Milletvekili Della Valle'nin Protestosu

İtalyan milletvekili Della Valle, Gazze'deki ölümleri gösteren QR kodlu tişörtle konuştu.

22.10.2024 13:47
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Avrupa Parlamentosu'nun (AP) İtalyan milletvekili Danilo Della Valle, parlamento oturumunda kürsüye İsrail'in Gazze'deki soykırımında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayılarına, isimlerine ve yaşlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı bir internet sitesine yönlendirme yapan QR kodun basılı olduğu tişörtle çıktı.

Haziran ayındaki seçimde AP'ye giren yeni milletvekillerinden Della Valle, Lübnan konulu Genel Kurul oturumunda söz aldı. Kürsüye üzerinde QR kod olan bir tişörtle çıkan Della Valle, "Yine bu parlamentonun çoğunluğu dünyaya çifte standardını ve suç ortaklığını gösteriyor." dedi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) hedef almasının AB tarafından kınanmadığına ancak endişe ifade etmekle yetinildiğine dikkati çeken Della Valle, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla Gazze'deki kayıplara Lübnan'dakiler ekleniyor. Şimdi de hedef alınan UNIFIL ve İtalyan askerlerimiz var. AB'nin çifte standarda ve ikiyüzlülüğe son vermesi ve BM'nin yanında durması için ne gerekiyor?"

Kodu okutanlar "7 Ekim 2023- 31 Ağustos 2024 arasında 34 bin 344 Filistinli öldürüldü" yazan ve sayfadaki insan figürlerine tıklandığında hayatını kaybedenlerin isimleri, cinsiyetleri ve yaşları hakkında bilgi veren "visualizingpalestine.org" isimli bir internet sayfasına yönlendiriliyor.

Konuşmasının ardından bir AP milletvekili, kurallara aykırı bir eylem yaptığı gerekçesiyle Della Valle hakkında oturum başkanına şikayette bulundu.

Kaynak: AA

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