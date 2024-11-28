APARTMAN AİDATLARINA ZAM GELİYOR - Son Dakika
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APARTMAN AİDATLARINA ZAM GELİYOR

APARTMAN AİDATLARINA ZAM GELİYOR

Deniz Yavuzyılmaz, apartman aidatlarına ve elektriğe 2025'te zam geleceğini açıkladı.

28.11.2024 00:48
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(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, " AK Parti'den yeni müjde! Apartman aidatlarına zam geliyor. 2025 yılının şubat ayından itibaren, sadece konutların değil, apartmanların ortak kullanımda tükettiği elektriğe de zam geleceğini tespit ettik" açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, apartmanların ortak kullanımda tükettiği elektriğe de zam geleceğini tespit ettiklerini belirterek sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımda bulundu:

"AK Parti'den yeni müjde! Apartman aidatlarına zam geliyor! 2025 yılının şubat ayından itibaren, sadece konutların değil, apartmanların ortak kullanımda tükettiği elektriğe de zam geleceğini tespit ettik. Konutlardaki gibi, aylık elektrik faturası 1.050 lira ve üzeri gelen apartmanlara yüzde 90 oranında elektrik zammı geliyor. Zamdan etkilenecek hane sayısı: 3 Milyon. Zamdan etkilenecek kişi sayısı: 10 Milyon. Sonuç: AK Parti'nin elektrik zammı en az 10 milyon vatandaşı daha çarpacak!"

Kaynak: ANKA

Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti, Zam, Son Dakika

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