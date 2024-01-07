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Zonguldak'ta apartman sakinleri arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta apartman sakinleri arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bulunan bir apartmanın toplantı salonunda aidat ödemeleriyle ilgili yapılan görüşme tartışmaya dönüştü ve kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişi, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Zonguldak\'ta apartman sakinleri arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı
07.01.2024 - 17:03,
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde apartman sakinleri arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Süleymanlar Mahallesi Yaşar Balcı Caddesi'ndeki bir apartmanın toplantı salonunda aidat ödemeleriyle ilgili görüşme yapıldı. Apartman sakinleri arasında yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişi, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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