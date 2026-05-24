APEC Toplantısı'nda Ortak Refah Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

APEC Toplantısı'nda Ortak Refah Vurgusu

APEC Toplantısı\'nda Ortak Refah Vurgusu
24.05.2026 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, APEC toplantısında ortak refah için işbirliği çağrısı yaptı.

NANJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinin Suzhou kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ticaret Bakanları Toplantısı'nda, bölgede ortak refah için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan He cumartesi günü toplantıda yaptığı konuşmada, yüzyıldır görülmemiş değişimlerin hızlandığına dikkat çekerek, APEC üyelerinin ancak karşılıklı saygı, karşılıklı güven ve kazan-kazan işbirliğini sürdürerek ortak refahı teşvik edebileceğini ve açık, yüksek kaliteli, dengeli ve güvenli bir kalkınma sağlayabileceğini söyledi.

He, yükselen alanlarda iletişim ve diyaloğu güçlendirmek, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) reforme edilmesini ortaklaşa desteklemek ve bölgesel ekonomik entegrasyonu pragmatik ve esnek şekilde ilerletmek üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

He, Çin tarzı modernleşmede kaydedilecek yeni başarılar yoluyla Asya-Pasifik bölgesinde ve dünyada ekonomik kalkınmaya daha fazla pozitif enerji katacaklarını ifade etti.

He, toplantı sırasında DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ve Tayland Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Bakanı Suphajee Suthumpun ile gerçekleştirdiği görüşmelerde DTÖ ile ilgili konular ve Çin-Tayland ekonomik ve ticari işbirliği hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel APEC Toplantısı'nda Ortak Refah Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir
Annesinin “daha güvenli“ diye gönderdiği ev 15 yaşındaki çocuğa mezar oldu Annesinin "daha güvenli" diye gönderdiği ev 15 yaşındaki çocuğa mezar oldu
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı Özel “En kısa sürede“ dedi ama... Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel "En kısa sürede" dedi ama...

14:15
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü İşte ilettikleri talep
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü! İşte ilettikleri talep
13:29
CHP Genel Merkezi’nde kapının önüne koltuklar koyuldu
CHP Genel Merkezi'nde kapının önüne koltuklar koyuldu
13:05
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
12:47
Demir kapıdan atlayan CHP’li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
Demir kapıdan atlayan CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:00
CHP Genel Merkezi’nde tansiyon yüksek Tahliye için polis devreye girdi
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 14:34:54. #7.13#
SON DAKİKA: APEC Toplantısı'nda Ortak Refah Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.