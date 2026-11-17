SHENZHEN, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin ve diğer Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) üyeleri bu yıl ticaret ve ekonomi alanlarında yaklaşık 50 somut sonuç elde etti.

Çin Uluslararası Ticaret Temsilcisi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang pazartesi günü yaptığı açıklamada, yılın başından bu yana ilgili kurumlarla birlikte çalışarak bölgesel ekonomik entegrasyonun ilerletilmesi, Dünya Ticaret Örgütü'nün çalışmalarının desteklenmesi, dijital ve akıllı işbirliğinin derinleştirilmesi ile yeşil ekonominin geliştirilmesi alanlarında işbirliğini teşvik ettiklerini söyledi.

Ticaret Bakanlığı yetkilisi Chen Chao'ya göre, bu sonuçların 25'i ticaretin dijitalleşmesi, yapay zeka ve sınır ötesi e-ticaret gibi alanlarda kaydedildi. Chen, bunların platform inşası, tatbiki işbirliği ve yapay zeka destekli ticaret gibi konuları kapsadığını söyledi.

Chen, "Dijital ekonomi ve yapay zekanın hızla gelişmesiyle birlikte, tüm taraflar bu alanlardaki ekonomik ve ticari işbirliğiyle yakından ilgileniyor" ifadelerini kullandı.

33. APEC Ekonomi Liderleri Zirvesi, 18-19 Kasım tarihlerinde Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde düzenlenecek. "Birlikte Refaha Ulaşmak İçin Asya-Pasifik Topluluğunun İnşası" temalı zirve, Çin'in öncelik olarak belirlediği açıklık, inovasyon ve işbirliği başlıklarına odaklanacak.