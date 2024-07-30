Aphrodisias Antik Kenti'nde Kolosal Zeus Başının Bulunması - Son Dakika
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Aphrodisias Antik Kenti'nde Kolosal Zeus Başının Bulunması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın'daki Aphrodisias Antik Kenti'nde 'kolosal Zeus başı'nın bulunduğunu duyurdu. Bulunan mermer baş, Yunan mitolojisinde en güçlü ve önemli tanrı olan Zeus'un ihtişamını sergiliyor. Başın, saç ve sakaldaki muhteşem işçilik ile dikkat çektiği belirtildi.

30.07.2024 14:51
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın'daki Aphrodisias Antik Kenti'nde "kolosal Zeus başı"nın bulunduğunu bildirdi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Anadolu'nun zengin geçmişini gelecek nesillere taşımak için çalışmaların hız kesmeden süreceğini belirtti.

Ersoy, "Aphrodisias'ta benzersiz bir keşif: Kolosal Zeus başı. Yüzyıllar sonra gün ışığıyla yeniden buluşan mermer baş, Yunan mitolojisinde en güçlü ve önemli tanrı olan Zeus'un ihtişamını sergiliyor. Aphrodite Tapınağı'nın 50 metre batısında bulunan bu önemli eser, saç ve sakaldaki muhteşem işçilik ile dikkati çekiyor. " ifadesini kullandı.

Yaşlı sakallı bir Olympos tanrısının kolosal başı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, mimari bir konsol ya da konsolun parçası olarak kabartma şeklinde oyulmuş 66 santimetre yüksekliğindeki sakallı kolosal mermer baş, 16 Temmuz'da Aydın'daki Aphrodite Tapınağı'nın 50 metre batısındaki bir alanda, yüzeyin oldukça yakın bir seviyesinde ters dönmüş bir durumda bulundu.

Baş, yoğun şekilde katılaşmış toprak birikintilerini gidermek için ön temizlik ve konservasyon işlemlerinden geçirildi. Orta taneli Aphrodisas mermerinden tek bir bloktan yapılmış olan eser, milattan sonra 2. ve 3. yüzyıl olarak tarihlendiriliyor.

Yaşlı sakallı bir Olympos tanrısının kolosal başı, arkasındaki profilli konsoldan yüksek kabartma olarak öne doğru uzanıyor.

Saç stili, sakalı ve kral tacı olarak diademi, başın Aphrodisias'ta kent tanrıçası Aphrodite kadar önemli bir yerel tanrı olan Zeus'a ait olduğunu gösteriyor.

Saç ve sakaldaki muhteşem matkap işçiliği, üst düzey bir Aphrodisias heykel atölyesine aittir. Güçlü ilahi imgenin sofistike bir şekilde tasvir edilmesi başa güçlü bir etki kazandırıyor. Başın, en yüksek kaliteye ve tarihi öneme sahip olağanüstü bir buluntu olduğu kaydediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aphrodisias Antik Kenti'nde Kolosal Zeus Başının Bulunması - Son Dakika

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