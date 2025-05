Apple'ın Çin Bağımlılığı Sürekli Devam Ediyor

NEW YORK, 2 Mayıs (Xinhua) -- The New York Times gazetesinde yayımlanan bir makalede, yıllardır süregelen baskılara rağmen ABD'li teknoloji devi Apple'ın işlerinin hala Çin'e ciddi düzeyde bağımlı olduğu ve şirketin Çin olmadan faaliyetlerini sürdüremeyeceği belirtildi.

Perşembe günü yayımlanan makalede, "Apple, iPhone'ların monte edildiği Çin'deki devasa fabrikalarını Donald J. Trump siyasete atılmadan yıllar önce kurdu. Sayın Trump'sa başkanlık kampanyasına Apple'ı ABD'de üretime zorlayacağı sözünü vererek başladı" denildi.

Aradan geçen 10 yıla rağmen durumda çok fazla bir değişiklik olmadı. Apple, üretimini ABD'ye taşımak yerine, bir kısmını Çin'den Hindistan, Vietnam ve Tayland'a kaydırdı. ABD'de neredeyse hiç üretim yapılmıyor ve iPhone'ların tahminen yüzde 80'i hala Çin'de üretiliyor.

Makalede, "Trump yönetiminin Apple'ın tutumunu değiştirmeye yönelik hamleleri, dünyanın en değerli bu halka açık şirketine zarar verebilir. Pek mümkün görünmese de Apple'ın üretimini ABD'ye taşımaya yönelik herhangi bir ciddi girişim, hem şirketin hem de federal hükümetin muazzam bir çaba göstermesini gerektirecektir" denildi.

Trump'ın geçen ay Çin'den yapılan ithalata yüzde 145 oranında ek vergi getireceğini açıklamasının ardından Apple'ın piyasa değerinde 4 gün içinde 770 milyar dolar düşüş yaşanmıştı. Şirket, Trump'ın Çin'deki tüketici elektroniği üreticilerine tanıdığı geçici muafiyet sonrasında bu kaybın bir kısmını telafi etti.