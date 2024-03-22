Apple, Shanghai\'da Çin anakarasındaki en büyük mağazasını açtı

1. Shanghai'daki Jing'ansi Meydanı'nda yer alan Apple mağazasının dışarıdan görünümü
2. Shanghai'daki Apple mağazasının açılışından görüntüler
3. Shanghai'daki Apple mağazasından görüntüler
Akıllı telefon üreticisi Apple, Çin anakarasındaki en büyük perakende mağazasını Shanghai'da açtı. Perşembe günü gerçekleştirilen açılışa katılan Apple CEO'su Tim Cook, yeni mağazanın kapılarını açıp Çinli müşterileri içeri davet etti.
Apple'ın Shanghai kentindeki 8. mağazası, aynı zamanda şirketin dünyadaki en büyük ikinci perakende mağazası olma özelliğini taşıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'den bildiriyor.(XHTV)
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Havza Anaokulu öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Havza İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
AK Parti Çubuk ilçe Başkanı Ahmet Kılıç, yerel seçim çalışmaları kapsamında ilçede girmedik kapı, sıkmadık el bırakmadıklarını söyledi. Kılıç, seçime sayılı günler kaldığını ve ilçede 11 bin konutu ve iş yerini tek tek ziyaret ettiklerini belirtti. Partinin tüm kademelerinin gece gündüz demeden çalışacağını ve büyük bir oy oranıyla adaylarının kazanacağını savunan Kılıç, seçim çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Zonguldak'ta seçim çalışmaları kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi. Alaplı ilçesinde partililer tarafından karşılanan Aksakal, seçim otobüsüyle halkı selamladıktan sonra ilçe başkanlığını ziyaret etti. Aksakal, seçim çalışmalarına destek vermek için ilçeye geldiklerini belirterek, 'seçim günü büyük bir zaferle demokratik sol belediyeciliğini hayata geçireceklerini' söyledi.
Türkiye'de şubat ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,5 azalarak 10 bin 1'e geriledi. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 15,9 artarak bin 949 oldu. Şubat 2024'te tüm illerde şirket kurulumu gerçekleşti. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,8'i İstanbul'da, yüzde 10,3'ü Ankara'da, yüzde 6,4'ü İzmir'de kuruldu. Şubat ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin çoğunluğu ticaret sektöründe yer aldı. Şubat 2024'te 733 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.
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Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, iç sularda avlanma yasağının 1 Nisan'da başlayacağını duyurdu. Su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla iç sularda sazangillerin üreme alışkanlıklarına göre belirlenen bölgelerde avlanma yasağı uygulanacak. Siirt sınırları içerisinde yer alan doğal göl-gölet, baraj göleti ve akarsularda sazan, kadife, sıraz, yayın, şabut, tatlısu kefali ve diğer balık türleri için avlanma yasağı 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak. Yasak süresince su ürünlerinin avlanması, satışı, nakli ve imalatı yasaklanacak ve yasa dışı avcılık faaliyeti tespit edilenler hakkında para cezası uygulanacak.
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