Apple Ürünleri Hindistan ve Vietnam'dan Gelecek

ABD'li teknoloji şirketi Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, ABD'de ilerleyen aylarda satılacak ürünlerinin çoğunun Hindistan ve Vietnam'dan geleceğini söyledi.

The Wall Street Journal'ın haberine göre Apple CEO'su Cook, dün şirketin bilançosunun açıklanmasının ardından düzenlenen konferans görüşmesinde, tarifelerin etkisi ile beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'de ilerleyen aylarda satılacak iPhone'ların çoğunun Hindistan'dan geleceğini belirten Cook, Mac, iPad, Apple Watch ve AirPods gibi geri kalan cihazların ise "neredeyse tamamının" Vietnam'dan geleceğini söyledi.

Çin'e yönelik gümrük tarifelerinin ardından Apple'ın tedarik zincirinin çeşitlendirileceğini aktaran Cook, "Bir süre önce, her şeyin tek bir yerde olmasının çok fazla risk taşıdığını öğrendik." ifadesini kullandı.

Cook dünkü konferansta, tarifelerin maliyetleri mevcut çeyrekte 900 milyon dolar artıracağının tahmin edildiğini söylemişti.

"Karşılıklı tarifeler" ve Çin'in tepkisi

Çinli ihracatçılar ABD'ye en fazla elektronik ürünler, donanımlar ve parçaları, çelik ve alüminyum gibi baz metaller ile tekstil, plastik, kıyafet, oyuncak, mobilya gibi imalat ürünleri satıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da, aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına "karşılıklı tarifeler" kapsamında ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkarmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, AB'ye ve diğer ülkelerde getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Trump, 25 Nisan'da Time dergisine verdiği mülakatta, tarifeler konusunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping??????? ile görüştüğünü ileri sürmüş, detayların uygun zamanda açıklanacağını ifade etmişti.

Pekin yönetimi, müzakerelerin sürdüğü iddiasını reddederken, Washington'ı bu konuda kamuoyunu yanıltmakla suçlamıştı.