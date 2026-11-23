SİEM REAP, 23 Kasım (Xinhua) -- Kamboçya'nın APSARA Ulusal Kurumu pazartesi günü yaptığı açıklamada, Siem Reap eyaletindeki Batı Mebon Tapınağı için yeni bir turizm altyapısı, yeni tesisler ve ziyaretçiler için bir tekne güzergahı oluşturulduğunu duyurdu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Angkor Arkeoloji Parkı'nda yer alan 1.000 yıllık tapınak kısa süre önce restore edildi.