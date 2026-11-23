APSARA, Angkor'da 1.000 yıllık Batı Mebon Tapınağı'na turizm altyapısı kurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kamboçya'nın APSARA Ulusal Kurumu, Siem Reap eyaletindeki Batı Mebon Tapınağı için yeni turizm altyapısı, tesisler ve ziyaretçiler için tekne güzergahı oluşturulduğunu duyurdu. Angkor Arkeoloji Parkı'ndaki 1.000 yıllık tapınak kısa süre önce restore edildi.
SİEM REAP, 23 Kasım (Xinhua) -- Kamboçya'nın APSARA Ulusal Kurumu pazartesi günü yaptığı açıklamada, Siem Reap eyaletindeki Batı Mebon Tapınağı için yeni bir turizm altyapısı, yeni tesisler ve ziyaretçiler için bir tekne güzergahı oluşturulduğunu duyurdu.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Angkor Arkeoloji Parkı'nda yer alan 1.000 yıllık tapınak kısa süre önce restore edildi.
Kaynak: Xinhua
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