Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ara Buluculuk Uygulaması Başarıyla Devam Ediyor

22.03.2026 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanlığı, 2013'ten bu yana 5,6 milyon dosyanın ara buluculukla çözüldüğünü açıkladı.

ADALET Bakanlığı, 2013'ten sonra ihtiyari olarak faaliyete geçirilen ara buluculuk uygulamasıyla, bugüne kadar 5 milyon 630 bin 707 dosyanın mahkemelere taşınmadan çözüme kavuşturulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2012 yılında Türk hukuk sistemine dahil edilen ara buluculuk uygulaması, 2013 yılından itibaren ihtiyari olarak uygulanmaya başlandı. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olan ara buluculuk sistemi, tarafların daha kısa sürede anlaşmasına imkan tanırken, mahkemelerin iş yükünün azaltılmasına da katkı sağlıyor. Bu kapsamda bugüne kadar sisteme 9 milyon 273 bin 260 dosya girdi. Dosyaların 5 milyon 630 bin 707'si anlaşmayla sonuçlanırken, başarı oranı yüzde 62 olarak kaydedildi. Verilere göre, 14 Kasım 2013'te uygulanmaya başlanan ihtiyari arabuluculuğun ardından uygulamanın kapsamı genişletildi. Ara buluculuk; iş, ticari, tüketici, kira, ortaklığın giderilmesi, kat mülkiyeti, komşuluk hukuku ve tarım sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda çözüm yöntemi olarak uygulanıyor.

Kaynak: DHA

Adalet Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 14:10:15. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.