Ara Buluculuk Uygulaması Başarıyla Devam Ediyor

ADALET Bakanlığı, 2013'ten sonra ihtiyari olarak faaliyete geçirilen ara buluculuk uygulamasıyla, bugüne kadar 5 milyon 630 bin 707 dosyanın mahkemelere taşınmadan çözüme kavuşturulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2012 yılında Türk hukuk sistemine dahil edilen ara buluculuk uygulaması, 2013 yılından itibaren ihtiyari olarak uygulanmaya başlandı. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olan ara buluculuk sistemi, tarafların daha kısa sürede anlaşmasına imkan tanırken, mahkemelerin iş yükünün azaltılmasına da katkı sağlıyor. Bu kapsamda bugüne kadar sisteme 9 milyon 273 bin 260 dosya girdi. Dosyaların 5 milyon 630 bin 707'si anlaşmayla sonuçlanırken, başarı oranı yüzde 62 olarak kaydedildi. Verilere göre, 14 Kasım 2013'te uygulanmaya başlanan ihtiyari arabuluculuğun ardından uygulamanın kapsamı genişletildi. Ara buluculuk; iş, ticari, tüketici, kira, ortaklığın giderilmesi, kat mülkiyeti, komşuluk hukuku ve tarım sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda çözüm yöntemi olarak uygulanıyor.