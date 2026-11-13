Ara tatil ve mesai bitimi İstanbul trafiğini yavaşlattı, yoğunluk yüzde 78 oldu - Son Dakika
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Ara tatil ve mesai bitimi İstanbul trafiğini yavaşlattı, yoğunluk yüzde 78 oldu

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İstanbul'da birinci dönem ara tatilinin başlaması ve haftanın son iş günü mesai bitimi nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kent genelinde yüzde 78 ölçülen yoğunluk, D-100 ve TEM ile köprü bağlantılarında akışı yavaşlattı.

İstanbul'da okullarda birinci dönem ara tatilinin başlaması ve haftanın son iş günü mesai bitimi dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Bahçelievler, Bakırköy ve Güngören çevresindeki kesimlerinde trafik yoğunluğu gözleniyor. Özellikle Bahçelievler ile Bakırköy arasındaki güzergahlarda araçların yavaş ilerlediği görülüyor.

Esenler ve Bağcılar çevresindeki ana arterlerde de yoğunluk yaşanırken, bazı bağlantı yollarında trafik akışı yer yer yavaşladı. Özellikle Güneşli bağlantı yolunda trafik yer yer durma noktasına geldi.

Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa çevresindeki ana arterlerde yoğunluk oluştu. Kağıthane, Şişli ve Beyoğlu çevresindeki yollarda da araç yoğunluğu etkili oldu. Haliç çevresi ile köprü bağlantılarında trafik akışının yavaşladığı görüldü.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunun Kadıköy ve Ataşehir çevresindeki kesimlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe'den başlayan trafik yoğunluğu Ataşehir'e kadar devam ediyor. Otoyolun Ataşehir ile Ümraniye arasında kalan kesiminde de çift yönlü yoğunluk gözleniyor.

Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan köprü güzergahlarında da yoğunluk oluştu.

Kent genelindeki bazı ana arterlerde trafik akışının yoğunluğa bağlı olarak yavaşladığı görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 78 olarak ölçüldü. Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 80, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 76 seviyesinde kaydedildi.

Kaynak: AA
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