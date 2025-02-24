Araç Muayene İstasyonu İhaleleri Tamamlandı - Son Dakika
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Araç Muayene İstasyonu İhaleleri Tamamlandı

Araç muayene istasyonlarının özelleştirilmesi ihalesinde MOI Ortak Girişim Grubu en yüksek teklifi aldı.

24.02.2025 20:54
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(ANKARA) - Araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin iki bölge şeklinde özelleştirilmesine ilişkin ihale yapıldı. Üç ortak girişim grubunun katıldığı ihalede, 1. bölge için 830 milyon dolar, 2. bölge için 890 milyon dolarla MOI Ortak Grişim Grubu, en yüksek teklifi veren şirket oldu.

Araç muayene istasyonlarının özelleştirilmesi ihalesi yapıldı. İhaleye, Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu, AGTT Ortak Girişim Grubu ve MOI Ortak Girişim Grubu'nun katıldığı ve 14 Ağustos 2027'de sona erecek sözleşmeler öncesi gerçekleştirilen ihalede; MOI Ortak Girişim Grubu, 1. ve 2. bölge için en yüksek teklifi veren şirket oldu.

MOI Ortak Girişim Grubu 45 ilin yer aldığı 1. bölge için 830 milyon dolar teklif verirken, 36 ilin yer aldığı 2. bölge için teklifi 890 milyon dolar oldu. Birinci bölge ihalesinde AGTT Ortak Girişim Grubundan da 810 milyon dolar teklif gelirken, Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu ihaleden çekildi.

İkinci bölge için yapılan ihalede MOI Ortak Girişim Grubu'ndan 878 milyon dolar, AGTT Ortak Girişim Grubu'ndan da 880 milyon dolar teklif gelirken Doğuş Tem OGG ihaleden çekildi. Açık artırmanın üçüncü ve son turunda MOI OGG, teklifini 890 milyon dolara yükseltirken AGTT OGG de ihaleden çekildiğini açıkladı.

Kaynak: ANKA

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