Araç Muayene Verileri Açıklandı

6 Nisan 1920

1- Türkiye'de yılın ilk yarısında yaklaşık 7,9 milyon araç muayeneden geçirildi

Araçların 5 milyon 804 bin 46'sı hafif kusurlu, 1 milyon 621 bin 777'si ağır kusurlu, 71 bin 362'si emniyetsiz, 393 bin 335'i kusursuz bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Araçlardan kaynaklanan teknik hataların tespit edilmesi ve bu kusurların giderilerek araçların trafiğe güvenle çıkmasında çok önemli bir rol üstleniyoruz. Bu sayede trafikte teknik kusurlu araçların seyir halinde olmasının önüne geçiyoruz"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- TBMM'de bu hafta

Genel Kurul'da Somali'de bulunan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifi görüşülecek

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

3- KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu: "Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale hakkından vazgeçmeyiz"

(Mehmet Kemal Firik/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- MEB'in yapay zeka destekli yabancı dil platformu 220 binden fazla kullanıcıya ulaştı

Bakanlıkça 16 Haziran'da erişime açılan ve öğrencilerin yanı sıra öğretmenler, veliler, gençler ve yaşam boyu öğrenmeye devam eden tüm bireyler için tasarlanan DİLİM platformu, kullanıcıların konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerilerinin dengeli şekilde geliştirilmesini hedefliyor

Bugüne kadar 220 bin 417 kullanıcının yararlandığı platformun yapay zeka destekli değerlendirme modülleri sayesinde kullanıcıların konuşma ve yazma becerileri, anlık olarak analiz ediliyor ve kişiye özel geri bildirimler sunuluyor

(Buğrahan Ayhan/Ankara)

5- Soğuk hava depoları ürün israfını önlerken gıdada arz güvenliğine katkı sağlıyor

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Ahmet Antalyalı:

"Avrupa Birliği standartlarında üretim olduğu için uyum ve rekabet gücünün artışına katkı sağlıyor. Bunlar sayesinde ihracat potansiyelimiz artıyor, vatandaşlarımızın daha kaliteli ve gıda güvenliğine uygun ürünleri tüketmelerini sağlamış oluyoruz"

"Mersin'de 113 soğuk hava deposunu desteklemiş durumdayız. Isparta'da 73, Manisa'da 53, Bursa'da 49, Malatya'da 43, Karaman'da 38, Konya'da 29, Ankara'da 28 ve Afyon'da 25 olmak üzere çok sayıda soğuk hava depomuz var"

(Mehmet Can Toptaş/Ankara) (Fotoğraf-Görüntülü)

6- MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, iş dünyasının yılın ikinci yarısına ilişkin beklentilerini değerlendirdi:

"Önümüzdeki dönemde iş dünyasının temel beklentisi, dezenflasyon sürecinin kararlılıkla sürdürülmesi, finansal koşulların daha öngörülebilir hale gelmesi ve reel sektörün yatırım kapasitesini destekleyecek seçici finansman mekanizmalarının güçlendirilmesidir"

"Yabancı yatırım açısından makroekonomik istikrar ve politika öngörülebilirliği belirleyici olmaya devam edecek. Büyüme görünümünde yılın ikinci yarısında daha dengeli bir ekonomik kompozisyon öngörüyoruz"

"İş dünyası olarak beklentimiz, fiyat istikrarını kalıcı biçimde tesis ederken üretim, yatırım ve ihracat arasındaki dengeyi gözeten politika çerçevesinin kararlılıkla sürdürülmesidir"

(Yunus Türk/İstanbul)

7- Dumansız hava sahasında 17 yılda 46 milyonu aşkın denetim yapıldı

Sağlık Bakanlığınca yürütülen Dumansız Hava Sahası uygulaması kapsamında ülke genelinde 1500 ekip ve 10 bine yakın personelle gerçekleştirilen denetimlerde, vatandaşlardan gelen ihbarlar en yakın ekibe yönlendiriliyor

(Duygu Yener/Ankara)

8- İstanbul'da sigara yasağı ihlaline son 5 yılda 694,6 milyon lira ceza

Kapalı alanda sigara yasağı çerçevesinde kentte 5 yılda 1 milyon 349 bin 147 işletme denetlendi, 25 bin 970 iş yerinin kapalı mekanda tütün kullanımına izin verdiği tespit edildi

Bu kapsamda, 2022'de kesilen toplam ceza tutarı 22 milyon 263 bin 642 lira, 2023'te bu rakam 33 milyon 47 bin 275 lira, 2024'te 154 milyon 579 bin 277 lira, 2025'te 278 milyon 960 bin 429 lira olurken, bu yılın ocak-mayıs döneminde ise yasağa uymayan işletmelere 205 milyon 816 bin 371 lira ceza uygulandı

(Adem Koç/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Venezuela depreminde 38 kişiyi kurtaran Türk vatandaşı Eser'e, "Devlet Nişanı" takdim edildi:

"Rodriguez, bizzat yanıma gelip bana çok teşekkür etti ve 'Seni ve yaptıklarını internetten takip ediyorum, her şey için çok teşekkür ederim' dedi. Rodriguez, daha sonra yanındakilere dönüp 'İbrahim'e ödül takdim etmemiz lazım, bunu gerçekten çok hak ediyor.' dedi"

(Sinan Doğan/La Guaıra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Türkiye'de geçen yıl 11 bin 885 kişi emeklilik nedeniyle şehir değiştirdi

Emeklilik nedeniyle en fazla göç veren il 3 bin 344 ile İstanbul oldu

Türkiye'de geçen yıl ev aldığı için şehir değiştiren kişi sayısı ise 60 bin 22 olarak hesaplandı

(Mertkan Oruç/Ankara)

11- Türkiye'de son 6 ayda kapanan her bir şirket yerine 4'ten fazla şirket açıldı

Ülkede kurulan şirket sayısı yılın ilk yarısında 57 bin 62'ye ulaştı

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı 13 bin 484 olarak kayıtlara geçti

(Doğukan Gürel/Ankara)

12- Emtia piyasalarında jeopolitik gelişmeler ve enflasyon verileri öne çıktı

Brent petrol, ABD ile İran arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi, Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının azalması ve tankerlere yönelik güvenlik riskleriyle 19 haftanın en hızlı haftalık yükselişini gerçekleştirdi

Değerli metallerde, beklentilerin altında kalan ABD enflasyon verilerinin olumlu etkisine karşın, petrol fiyatlarındaki yükselişin oluşturduğu enflasyon ve faiz endişeleri satış baskısını beraberinde getirdi

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

13- ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinin toplam piyasa değeri 15 milyar doların üzerinde arttı

Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla ve Meta'nın toplam piyasa değeri yılın ilk yarısında 15 milyar 300 milyon dolar artarak 22 trilyon 100 milyar 800 milyon dolara yükseldi

Yılın ilk yarısında Alphabet'in piyasa değeri yüzde 14,4, Nvidia'nın piyasa değeri yüzde 6,8, Apple'ın piyasa değeri yüzde 8,2, Amazon'un piyasa değeri yüzde 3,9 arttı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

14- Akrep zehri laboratuvarda hayat kurtaran seruma dönüşüyor

Türkiye'de akrep sokmalarına bağlı zehirlenmelerin tedavisinde kullanılan panzehir, Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında canlı akreplerden elde edilen venom ve 10 serum atının katkısıyla üretiliyor

Laboratuvar Sorumlusu Veteriner Hekimi Mehmet Ali Kanat:

"Şu anda Türkiye'nin her yerinde bol miktarda akrep panzehrimiz bulunmakta ve vakaların tedavisinde kullanılmaktadır"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Türk güreşi için "ekim zamanı"

Türk güreşinin geleceğine yönelik en önemli yatırımlardan olan Türkiye Minikler Şampiyonası, 10 binden fazla sporcuyu başkentte buluşturdu

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül:

"Tarihin en büyük katılımlı Türkiye Şampiyonası'nı yaptığımız için çok gururluyum"

"Biz, bu çocuklar için varız. Bu, uzun vadeli bir yatırım. Allah'ın izniyle Türk güreşi bu yatırımın meyvesini yiyecektir. Türk Güreş Federasyonu, bu çocukların sayesinde ileride emin ellerde olacaktır"

"10 binde yetenekli 10 kişiyi çıkarsak, 10 tane Taha, Rıza bulsak, Türk güreşini uçururlar. Bu havuzu seneye daha da büyüteceğiz"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- Çaykur Rizespor'un yeni transferi Ariss, takımına enerji katacak

Fas asıllı Fransız oyuncu Zakaria Ariss:

"İlk kez Türkiye'de, Süper Lig'de oynayacağım ama daha önceden de takip ediyordum. Burada çok önemli takımlar var ve çok zorlu bir lig olacak"

"Takımın enerjisine enerji katacağımı düşünüyorum. Taraftarlarımız agresif bir oyuncu görecek. Sahada enerjisini, her şeyini veren, takımın enerjisini yükselten ve aynı zamanda çok koşan bir oyuncu görecekler"

(Yunus Hocaoğlu/Erzurum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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