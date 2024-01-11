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Araç Plakalarında Karekod Uygulaması Başladı - Son Dakika
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Araç Plakalarında Karekod Uygulaması Başladı

Pozantı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Kılınçkaya, araç plakalarında yeni yıl itibarıyla 'karekod' uygulamasına geçildiğini duyurdu. Kılınçkaya, uygulamanın trafik güvenliğini sağlayacağını ve sahte plaka kullanımını engelleyeceğini belirtti. Yeni plakaların Emniyet Genel Müdürlüğü sisteminde kaydedileceği ve her plakanın üretim bilgilerinin elektronik ortamda tutulacağı ifade edildi.

Araç Plakalarında Karekod Uygulaması Başladı
11.01.2024 - 13:07,  Güncelleme: 13:08
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Pozantı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Kılınçkaya, araç plakalarında yeni yıl itibarıyla "karekod" uygulamasına geçildiğini belirtti.

Kılınçkaya, yaptığı açıklamada, uygulamanın trafik güvenliğini sağlayacağını ifade etti.

Çalışmayla sahte plaka kullanımının engelleneceğini belirten Kılınçkaya, şunları kaydetti:

"Basılan plaka Emniyet Genel Müdürlüğü sisteminde görülecek. Buradaki amaç sahte plakanın önüne geçilmesidir. Bu uygulama sahte plaka kullanımını engelleyecek. Her plakada üretildiği tarih, seri numarası ve üretim yeri gibi bilgiler elektronik ortama kaydedilecek. Böylece plaka takibi ve kontrolü daha sağlıklı bir şekilde yapılabilecek."???????

Kaynak: AA
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