Araç Plakalarında Karekod Uygulaması Başladı

Pozantı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Kılınçkaya, araç plakalarında yeni yıl itibarıyla "karekod" uygulamasına geçildiğini belirtti.

Kılınçkaya, yaptığı açıklamada, uygulamanın trafik güvenliğini sağlayacağını ifade etti.

Çalışmayla sahte plaka kullanımının engelleneceğini belirten Kılınçkaya, şunları kaydetti:

"Basılan plaka Emniyet Genel Müdürlüğü sisteminde görülecek. Buradaki amaç sahte plakanın önüne geçilmesidir. Bu uygulama sahte plaka kullanımını engelleyecek. Her plakada üretildiği tarih, seri numarası ve üretim yeri gibi bilgiler elektronik ortama kaydedilecek. Böylece plaka takibi ve kontrolü daha sağlıklı bir şekilde yapılabilecek."???????