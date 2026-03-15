Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar
Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar

Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar
15.03.2026 15:47
15.03.2026 15:47
Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar
İçişleri Bakanlığı, araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yaptırımların yönetmelik düzenlemesi yapılıncaya kadar durdurulduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, araçlarda multimedya ekranı kullanımına ilişkin uygulanmaya başlanan cezaların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Bakanlık, yönetmelik düzenlemesi yapılıncaya kadar söz konusu yaptırımların uygulanmayacağını duyurdu.

CEZALARIN UYGULANMASI DURDURULDU

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 27 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında sürücünün görüş ve kullanım alanı içinde bulunan görüntü cihazlarına ilişkin düzenleme getirildiği hatırlatıldı.

Araçlarda multimedya kullanımına ilişkin yaptırımlar yeni yönetmeliğe kadar durduruldu

Açıklamada, söz konusu düzenlemenin trafikte seyreden tüm araçlar açısından tutarlı ve açık şekilde uygulanabilmesi için yeni bir yönetmelik hazırlanacağı belirtilerek, bu düzenleme tamamlanana kadar yaptırımların uygulanmasının durdurulduğu ifade edildi.

KESİLEN CEZALAR İPTAL EDİLECEK

Bakanlık, 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren bu kapsamda uygulanan cezai yaptırımların da iptal edileceğini duyurdu. Yapılacak yönetmelik çalışmasıyla birlikte uygulamanın trafik güvenliğini etkilemeyecek şekilde netleştirileceği belirtildi.

MÜZİK SİSTEMLERİNE DENETİM 1 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

Öte yandan araçlara sonradan eklenen müzik sistemlerine yönelik denetimlerin 1 Nisan'a kadar rehberlik ve bilgilendirme amacıyla yapılacağı, bu tarihten sonra ise ilgili kanun kapsamında denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • mavişş Kaplan mavişş Kaplan:
    aracımda müzik açmıyor sam ne edecem arbayı keyif yapmıycaksam. rahatsızlık cevereye vermediğim sirece 66 7 Yanıtla
    mehmet kar mehmet kar:
    öyle ama abartanlar var 29 4
    Murat dogan Murat dogan:
    abartmayın arabada müzik dinlemeye ceza yok müzigi mahalleye dinletenlere ceza arabada ekranada ceza yok görüşünü etkileyecek dikkatini dagıtacak şekilde olanlara ceza 24 5
    Ali Levent Ali Levent :
    Mehmet Kar... Yanlışı mı olumluyorsunuz? Yüksek sesle (abartan) dinleyen varsa yakala, ceza ver. 11 1
    Murat Tulum Murat Tulum:
    Mavişş müzik dinlemek istersen kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde açıp dinleyebilirsiniz yada Akp'nin mutluluk kanalı olan (a) haberi aç ve 24 saat onu dinle.???? 5 7
  • Cevdet66 Cevdet66:
    R nedir nasıl yapılır :) 36 4 Yanıtla
    Murat dogan Murat dogan:
    bence r yapmamalı müzigi kendi dinlemeyip mahalleye dinletenlere cezasını vermeli 7 0
    Ali Levent Ali Levent :
    CISTAK CISTAK CISTAK... YOLUN SONU GÖRÜNDÜ BİRİLERİ İÇİN. 2 1
  • servet sivaslı servet sivaslı:
    s ç geri temizle devleti çok geri adım atar oldunuz 6 4 Yanıtla
    Birol Kaya Birol Kaya:
    Devlet değil hükümet kararı alan. 4 0
  • Abdurrahmanali Copur Abdurrahmanali Copur:
    tabi tabi geri vites 6 4 Yanıtla
  • 34ts6665 34ts6665:
    mazot 65 geçim yerlerde adamların derdi app plaka Multimedya. Allah akıl fikir versin 8 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
