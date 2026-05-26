Arafat\'ta Dualar Edildi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Arafat'ta vakfe duası yaptı.

Arpaguş, kutsal topraklarda yaptığı duada, Allah'tan yardımını, lütfunu, mağfiretini eksik etmemesini ve duaların kabul olmasını diledi.

Allah'ın rahmetinin her şeye şamil olduğunu, kullarına yardım eden, felaket ve musibetlerde imdadına yetişen, kırık kalplere, yanık gönüllere merhem ve yegane teselli kaynağı olduğunu belirten Arpaguş, duasında günahların affedilmesini istedi.

Arpaguş, Arafat'ta olduklarını anımsatarak, "Kalbimiz sana dönük, içimizde tamamlanmamış cümleler, yarım kalan dualar var. Bu mübarek anlar, bu kutsi demler hürmetine ellerimiz sana açık, gönlümüz sana açık, kelimelerimiz sana açık. Kalplerimize inşirah ver, içimizdeki karışıklığı, karmaşıklığı arı duru hale getir. Sana ulaştırmaya çalıştığımız dualarımızı, gizlice içimizde büyüttüğümüz umutlarımızı, sana arz ettiğimiz yakarışlarımızı kabul eyle, ya Rabbi." dedi.

Bugün Kurban Bayramı arifesi olduğunu dile getiren Arpaguş, kalp kırmaktan, gönül incitmekten kaçınılması, kul hakkına riayet edilmesi gerektiğini duasında belirtti.

Arpaguş, geçen zamanın kazasının, yaşanan hiçbir günün tekrarının olmadığını vurgulayarak, Allah'tan, sabahına uyandıkları her günü kulluk için bir fırsat eylemesini diledi.

Kulluk şuuru, ibadet şevki, gönül zenginliği, sevgi ve mutlulukla dolu sağlıklı ömür temennisinde bulunan Arpaguş, şöyle devam etti:

"Bizleri sevdiğin kullarından eyle ve bizleri sevdiğin kullarının halleriyle hallendir. Sevgili Peygamberimiz gibi yaşamayı, Ahlak-ı Muhammediyye ile hemhal olmayı bizlere nasip eyle. Bizlere dünya ve ahirette afiyet ihsan eyle. Ayıplarımızı setreyle, korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Dinimizi, dünyamızı, ailemizi ve sevdiklerimizi muhafaza eyle. Önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan, altımızdan, üstümüzden gelebilecek afetlerden, felaketlerden bizleri muhafaza eyle. Efendimizin buyurduğu üzere, 'Allah'ın dinini dert edinenin kendi dertlerini Allah satın alır, Allah'ın dinini dert edinmeyeni Allah kendi dertleriyle baş başa bırakır.' Bizleri dertlerimizle baş başa bırakma, Allah'ım. Ülkemizi madden ve manen huzurlu ve verimli topraklar, milletimizi iyilik medeniyetinin mümtaz mümessili bahtiyar insanlar, devletimizi adalet ve huzurun yurdu eyle. Bizlere ümmet şuurunu, İslam onurunu, mümin izzetini, kardeşlik hukukunu, adalet şuurunu, İslam'ın vakur duruşunu, senin hidayet nurunu yeniden bir dirilişle, tekrar ikram eyle ya Rabbi."

Allah'tan helal rızık, salih evlat ve hayırlı ömürler nasip etmesini dileyen Arpaguş, son nefesi kamil bir imanla vermeyi, ahirette Hz. Muhammed Mustafa'ya komşu olmayı nasip eylemesini Allah'tan niyaz ettiğini söyledi.

Şimdiye kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak hatalarının bağışlanmasını dileyen Arpaguş, duaların kabul olması temennisinde bulundu.

Arpaguş, mazlumların feryadının arşa çıktığını kaydederek, "Basiretsizlik, ferasetsizlik, dirayetsizlik bizim ihmalimiz, fakat ne yazık ki cezasını kundaktaki bebekler, küçücük yavrular, analar, babalar, yaşlılar çekiyor, Allah'ım. Bizde büyük ya da güçlü olan kazanmaz, senin rızanı gözeten, sana kul olan, yalnız senden yardım dileyen kazanır. Bizde imkansız diye bir şey yoktur. Sen 'Ol.' dersin, oluverir. Bizde kuşlar filleri yener. Ebabillerini gönder ya Rabbi. Bize izzetli bir irade ikram eyle. Beşikteki yavruların, beli bükülmüş ihtiyarların, muhtaç ve düşkünlerin, ağzı dualı kullarının hürmetine ülkemize ve İslam coğrafyasına musibet verme, içimizdeki sefihlerin yaptıkları yüzünden bizi helak eyleme, ya rabbi." şeklinde dua etti.

Allah'tan şifa bekleyen kullara acil şifalar ihsan etmesini dileyen Arpaguş, maddi ve manevi bütün hayır kapılarının açılması için dua etti.

Arpaguş, duasını şöyle sürdürdü:

"İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan mümin kardeşlerimize sabır, sebat, izzet ve kurtuluş ihsan eyle. Bizi ümmet olarak yeniden birliğe, beraberliğe, kardeşliğe kavuştur. Kalplerimizi tevhid ile birleştir, yollarımızı Kur'an'ın nuruyla aydınlat, hayatımızı Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesiyle, ahlak-ı hamidesiyle bereketlendir. İçimizdeki kin ve nefreti, aramızdaki fitne ve fesadı izale eyle. Bizi hakkı savunan, adaletle yaşayan, mazlumun yanında duran, zalimin karşısında olan kullarından eyle."

"Fedakar emniyet güçlerimizi her türlü tehlikelerden muhafaza eyle"

Arife günü dua için açtıkları ellerin boş çevrilmemesini dileyen Arpaguş, Allah'ın Müslümanların üzerine rahmet sağanaklarını yağdırmasını, gönülleri mağfiret nuruyla doldurmasını ve amel defterlerini mübarek arife günü tertemiz eylemesini dilediklerini ifade etti.

Evlatların imanla büyütülmesi, yuvaların huzurla donatılması, gençlerin iffet ve edeple yetiştirilmesi için dua eden Arpaguş, şunları kaydetti:

"Aziz vatanımızı dahili ve harici tuzaklardan, şer odaklarının hile ve desiselerinden, fitne ve fesat ehlinin oyunlarından sen muhafaza eyle Allah'ım. Bize bu musibetleri def edecek güç, kuvvet ve enerji, isabetli bir akıl, sarsılmaz bir şuur, sabır, sebat ve feraset ihsan eyle. Güzel ülkemizin huzuru için ve bütün dertlerimizin, sıkıntılarımızın son bulması için vesileler ihsan eyle. Ülkemize, dirlik, düzenlik lütfeyle. Milletimize, birlik beraberlik ve kardeşlik ihsan eyle. Ülkemiz ve milletimizin yükünü omuzlayan, gece gündüz demeden daha ileriye gitmesi, huzur ve mutluluk ülkesi olması için emaneti yüklenmiş olan bütün devlet erkanımıza sağlık ve afiyetle hayırlı ömürler, hayırlı hizmetler nasip eyle. Bizleri her türlü felaketten, fitneden, düşman tasallutundan muhafaza eyle. Ordularımızı her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer, düşmanlarımızı zelil ve makhur eyle. Fedakar emniyet güçlerimizi her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize rahmet eyle. Şehit kanlarıyla yoğrulmuş mukaddes vatanımızın Ezan-ı Muhammedi dinmeden, kutlu sancağımız yere inmeden, istiklalini ilelebet baki eyle."

Yapılan hac ibadetlerinin kabul ve mübarek olmasını temenni eden Arpaguş, Allah'ın kendilerini Arafat meydanından ayrılmadan affettiği, annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz ve bağışlanmış olan kullarından eylemesini dilediğini söyledi.

Vakfe duasında, hac vazifesi için kutsal topraklarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da yer aldı.