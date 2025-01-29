Arakanlı Mülteciler Açe'ye Ulaştı

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Bangladeş'teki Cox's Bazar bölgesinden geldikleri tahmin edilen 100'den fazla Arakanlı Müslüman (Rohingya), Endonezya'nın Açe bölgesine vardı.

Yerel polis şefi Nova Suryandaru, 100'den fazla Arakanlı Müslümanı taşıyan teknenin, motorunun bozulması ardından Açe bölgesindeki Pereulak köyü yakınlarında karaya oturduğunu söyledi.

Bir mültecinin yetkililere geminin Malezya'ya ulaşma umuduyla Bangladeş'teki Cox's Bazar'dan yola çıktığını söylediğini aktaran Suryandaru, insan kaçacaklarının tekneye mültecilerin geri gönderilmemesi için kasıtlı olarak hasar verdiğinden şüphelenildiğini kaydetti.

Suryandaru, hükümetin insan kaçakçılarına karşı "kesin önlem" alacağını söyledi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin uyguladıkları kitlesel şiddetten kaçan 1 milyondan fazla kişi, komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı.

Çok sayıda Arakanlı Müslüman, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki aşırı kalabalık mülteci kamplarından kaçarak diğer Müslüman ülkelere gitmek için hayatlarını tehlikeye atıp derme çatma teknelerle denize açılıyor.

Bangladeş, Ağustos 2017'de Myanmar'da gerçekleştirilen askeri baskının ardından Arakan'dan kaçan 1 milyona yakın Arakanlı Müslüman'a ev sahipliği yapıyor.