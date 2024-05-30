Arakanlı Müslüman Aktivistler, Arakan Ordusunun Faaliyetlerinin Soruşturulmasını Talep Ediyor - Son Dakika
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Arakanlı Müslüman Aktivistler, Arakan Ordusunun Faaliyetlerinin Soruşturulmasını Talep Ediyor

Arakanlı Müslüman Aktivistler, Arakan Ordusunun Faaliyetlerinin Soruşturulmasını Talep Ediyor

Arakanlı Müslüman aktivislerin oluşturduğu 'Özgür Rohingya Koalisyonu', Arakanlıların yaşadığı bölgelere saldıran etnik silahlı isyancı grup Arakan Ordusunun faaliyetlerinin soruşturulmasını talep etti. Myanmar ordusunun Buthidaung kenti yakınlarına düzenlediği hava saldırısının ardından Arakan Ordusunun binlerce Arakanlı Müslümanın sığındığı kent merkezine insansız hava araçlarıyla saldırdığı belirtildi. Arakan Ordusunun kaç köyü yaktığı uydu görüntüleriyle teyit edilebileceği ifade edildi. Arakanlı Müslüman hakları aktivisti Nay San Lwin, hem Myanmar ordusunun hem de isyancı Arakan Ordusunun ceza çekmesi gerektiğini vurguladı.

30.05.2024 17:59
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Arakanlı Müslüman aktivislerin oluşturduğu "Özgür Rohingya Koalisyonu", Arakanlıların yaşadığı bölgelere saldıran etnik silahlı isyancı grup Arakan Ordusunun faaliyetlerinin soruşturulmasını talep etti.

Arakanlı Müslüman hakları aktivisti ve "Özgür Rohingya Koalisyonu" kurucularından Nay San Lwin, silahlı isyancı grup Arakan Ordusunun saldırılarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Lwin, Myanmar ordusunun Buthidaung kenti yakınlarına düzenlediği hava saldırısının ardından Arakan Ordusunun binlerce Arakanlı Müslümanın sığındığı kent merkezine insansız hava araçlarıyla saldırdığını belirtti.

Mart ayından bu yana Arakan Ordusunun kaç köyü yaktığından emin olmadıklarını ancak bunun uydu görüntüleriyle teyit edilebileceğini aktaran Lwin, isyancı grubun Arakanlı Müslümanları köylerinden zorla çıkardığını kaydetti.

Lwin, hem Myanmar ordusunun hem de isyancı Arakan Ordusunun ceza çekmesi gerektiğini vurguladı.

Arakanlı Müslüman hakları aktivisti Lwin, Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Bağımsız Soruşturma Mekanizmasının saldırıları derhal soruşturması ve raporlarını gecikmeden yayımlaması gerektiğini ifade etti.

"Özgür Rohingya Koalisyonu", daha önce de Myanmar'da yerinden edilen ve Bangladeş sınırındaki Buthidaung kentine sığınan binlerce Arakanlı Müslümanın (Rohingya), ordu ile etnik silahlı gruplar arasında artan çatışmalardan dolayı kenti terk etmek zorunda kaldığını belirtmişti.

"Üç Kardeşler İttifakı" adı altında bir araya gelen Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu isimli silahlı gruplar, 27 Ekim 2023'te Çin sınırına yakın, kuzeydeki Shan eyaletinden Myanmar ordusuna karşı saldırılar başlatmıştı.

Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Arakanlı Müslüman Aktivistler, Arakan Ordusunun Faaliyetlerinin Soruşturulmasını Talep Ediyor - Son Dakika

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