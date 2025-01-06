Arakanlı Müslümanlar Endonezya'ya Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Arakanlı Müslümanlar Endonezya'ya Ulaştı

260'tan fazla Arakanlı Müslüman, Endonezya'nın Açe sahiline ulaştı. UNHCR, yardıma devam ediyor.

06.01.2025 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

260'tan fazla Arakanlı Müslüman'ı taşıyan iki teknenin, Endonezya'nın Açe eyaleti kıyısına ulaştığı bildirildi.

Açe eyaletinden polis yetkilisi Nova Suryandaru, teknelerle kıyıya ulaşan Arakanlıları güvende tutmak için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Ofisi ve yerel yöneticilerle birlikte çalıştıklarını belirtti.

UNHCR verilerine göre, Kasım 2023'ün ortalarından 20 Eylül 2024'e kadar 2 bin 26 Arakanlı Müslüman, teknelerle Endonezya'ya geldi.

Malezya, yaklaşık 300 Arakanlı Müslüman sığınmacıyı geri göndermişti

Malezyalı yetkililer, 4 Ocak'ta deniz yoluyla ülkeye giren yaklaşık 300 Arakanlı Müslüman sığınmacıyı geri gönderdiklerini duyurmuştu.

Yolculuk sırasında yeterli yiyecek ve su bulamayan mültecilerin, sahile ulaştıklarında bitkin halde oldukları, yiyecek ve su verilen sığınmacıların teknelere bindirilerek geri gönderildiği açıklanmıştı. Teknelerin nereden geldiği ve nereye gönderildiğine dair bilgi verilmemişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin uyguladıkları kitlesel şiddetten kaçan 1 milyondan fazla kişi, komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı.

Çok sayıda Arakanlı Müslüman, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki aşırı kalabalık mülteci kamplarından kaçarak diğer Müslüman ülkelere gitmek için hayatlarını tehlikeye atıp derme çatma teknelerle denize açılıyor.

Bangladeş, Ağustos 2017'de Myanmar'da gerçekleştirilen askeri baskının ardından Arakan'dan kaçan 1 milyona yakın Arakanlı Müslüman'a ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Endonezya, Göçmenler, Politika, Myanmar, Arakan, Güncel, Dünya, Açe, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arakanlı Müslümanlar Endonezya'ya Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:10 Osman Gökçek, TBMM’ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi Osman Gökçek, TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi
14:08 Pervin Buldan’dan “Süreç nasıl gidiyor“ sorusuna tek cümlelik yanıt Pervin Buldan'dan "Süreç nasıl gidiyor?" sorusuna tek cümlelik yanıt
13:54 DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek
13:27 DEM Parti heyetiyle AK Parti arasındaki görüşme başladı DEM Parti heyetiyle AK Parti arasındaki görüşme başladı
12:26 Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı Bu markalardan uzak durun Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun
21:00 Fenerbahçe, Hatayspor’u Kadıköy’de 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, Hatayspor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup etti
20:30 Fenerbahçe’de takımın yıldızı Konyaspor maçında forma giyemeyecek Fenerbahçe'de takımın yıldızı Konyaspor maçında forma giyemeyecek
20:02 Fenerbahçe’den taraftarlara saç baş yolduran istatistik Fenerbahçe'den taraftarlara saç baş yolduran istatistik
20:01 Hakkında soruşturma başlatılan Tanju Özcan geri adım atmadı: Yapmaya devam edeceğim Hakkında soruşturma başlatılan Tanju Özcan geri adım atmadı: Yapmaya devam edeceğim
19:46 Tribünler çileden çıktı: Kadıköy’de Ali Koç’a büyük şok Tribünler çileden çıktı: Kadıköy'de Ali Koç'a büyük şok
19:43 “Hayalim sevişirken ölmek“ diyen Gerede’nin tepkilere yanıtı da olay "Hayalim sevişirken ölmek" diyen Gerede'nin tepkilere yanıtı da olay
19:33 Hastalardan sadece genç ve güzel olanları hastaneye nakletmişler Hastalardan sadece genç ve güzel olanları hastaneye nakletmişler
19:22 Turizm ve etkinlik sektörünün devleri ACE of M.I.C.E. ile buluştu Turizm ve etkinlik sektörünün devleri ACE of M.I.C.E. ile buluştu
19:11 Emrullah Köroğlu’dan yeni marka: SUCCESSO Emrullah Köroğlu'dan yeni marka: SUCCESSO
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 14:42:23. #1.13#
SON DAKİKA: Arakanlı Müslümanlar Endonezya'ya Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.