Arakanlı Müslümanlar Endonezya'ya Ulaştı

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260'tan fazla Arakanlı Müslüman'ı taşıyan iki teknenin, Endonezya'nın Açe eyaleti kıyısına ulaştığı bildirildi.

Açe eyaletinden polis yetkilisi Nova Suryandaru, teknelerle kıyıya ulaşan Arakanlıları güvende tutmak için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Ofisi ve yerel yöneticilerle birlikte çalıştıklarını belirtti.

UNHCR verilerine göre, Kasım 2023'ün ortalarından 20 Eylül 2024'e kadar 2 bin 26 Arakanlı Müslüman, teknelerle Endonezya'ya geldi.

Malezya, yaklaşık 300 Arakanlı Müslüman sığınmacıyı geri göndermişti

Malezyalı yetkililer, 4 Ocak'ta deniz yoluyla ülkeye giren yaklaşık 300 Arakanlı Müslüman sığınmacıyı geri gönderdiklerini duyurmuştu.

Yolculuk sırasında yeterli yiyecek ve su bulamayan mültecilerin, sahile ulaştıklarında bitkin halde oldukları, yiyecek ve su verilen sığınmacıların teknelere bindirilerek geri gönderildiği açıklanmıştı. Teknelerin nereden geldiği ve nereye gönderildiğine dair bilgi verilmemişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin uyguladıkları kitlesel şiddetten kaçan 1 milyondan fazla kişi, komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı.

Çok sayıda Arakanlı Müslüman, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki aşırı kalabalık mülteci kamplarından kaçarak diğer Müslüman ülkelere gitmek için hayatlarını tehlikeye atıp derme çatma teknelerle denize açılıyor.

Bangladeş, Ağustos 2017'de Myanmar'da gerçekleştirilen askeri baskının ardından Arakan'dan kaçan 1 milyona yakın Arakanlı Müslüman'a ev sahipliği yapıyor.