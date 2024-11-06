Aranan Dolandırıcı Sokakta Yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 'Bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık' suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, sokakta yürürken yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakta yürürken şüphelendikleri Bülent G.'yi (49) durdurdu. Bülent G.'nin yapılan GBT sorgulamasında, 'Bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık' suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Birden çok kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı belirtilen hükümlü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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