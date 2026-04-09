Aranan Şüpheli İzmir'de Yakalandı

İZMİR'in Konak ilçesinde, hakkında çeşitli suçlardan toplam 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.K. (46) polis tarafından yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından dün aranan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda U.K.'nin 'silahlı yağma', 'başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılma' ve 'dolandırıcılık' suçlarından 6 ayrı dosyadan arandığı tespit edildi. U.K. hakkında ayrıca 256 bin lira adli para cezası bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan U.K., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haber: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,