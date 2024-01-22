Arap Birliği, BMGK\'den İsrail\'in saldırılarını durdurmasını istedi

Arap Birliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması için bağlayıcı karar almasını istedi.

Arap Birliği, Filistin'in çağrısıyla Mısır'ın başkenti Kahire'deki genel merkezinde, Fas'ın başkanlığında daimi üyeler düzeyinde acil bir toplantı düzenledi.

Toplantının ardından yapılan açıklamaya göre, Arap Birliği, "BMGK'dan uluslararası barış ve güvenliğin korunması konusunda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesini, İsrail'in Filistin halkına yönelik sistematik ve geniş çaplı suçlarını durdurmak için bağlayıcı bir karar almasını" istedi.

Açıklamada, "ABD'ye ve BMGK'da çifte standart uygulayan ve İsrail saldırganlığını destekleyen ülkelere uluslararası hukuka uygun tutum takınmaları ve Gazze'de tam ve sürdürülebilir bir ateşkes çağrısında bulunmaları" çağrısında bulunuldu.

BMGK üyesi ülkelere, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurma, Gazze Şeridi'nden çekilme, ablukasını kaldırma ve Filistin halkının göçe zorlanmasına ilişkin planları ile çabalarını önlemeye zorlayacak tavır alma çağrısı yapıldı.

Arap Birliği, Filistinlilerin mülteci kamplarının ve altyapılarının sistematik olarak yok edilmesi de dahil olmak üzere İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da suçlarını artırmasını ve İsrail'in 100 günden uzun süredir Mescid-i Aksa'ya kuşatma uygulamasını kınadı.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya uyguladığı kuşatmanın camide ibadet özgürlüğünü ihlal ettiği ve ibadet edenlerin camiye girişine engel olduğuna dikkat çekilen açıklamada, kuşatmanın, kutsala saygısızlık edilmesini, Aksa'ya baskın düzenlenmesini ve içindekilerin Yahudi yerleşimciler tarafından tahrip edilmesini kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasından duyulan memnuniyet ifade edildi ve cezadan kaçamaması için İsrail'e karşı daha fazla dava açılması çağrısı yapıldı.

Uluslararası mahkemelere de seslenilen açıklamada, açılan davaları ve şikayetleri, dürüst profesyonel bir temelde herhangi bir siyasi düşüncenin etkisinde kalmadan hızlı bir şekilde soruşturma ve karara bağlama çağrısında bulunuldu.

Filistin'in Arap Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Muhenned el-Akluk, 17 Ocak'ta ülkesinin Arap Birliğine İsrail'in saldırılarına ilişkin acil toplanma çağrısı yaptığını açıklamıştı.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'de açtığı "soykırım davası"

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te UAD'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.

Güney Afrika, bu kapsamda UAD'den 9 ihtiyati tedbir kararına hükmedilmesini istedi.

Bu kararların arasında "İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını derhal durdurması, Filistinlilere yönelik soykırımın önlemesi için gerekli tüm makul tedbirleri alması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giysi dahil olmak üzere insani yardıma erişimini sağlaması, soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımları atması ve soykırımın delillerini muhafaza etmesi" de bulunuyor.

Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle UAD'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken 11-12 Ocak'taki duruşmaların tamamlanmasının ardından Divan, tarafların beyanları ve delillerini inceleyerek karar için müzakerelere başladı.

Kararın açıklanması için hakimleri bağlayan bir tarih bulunmuyor ancak UAD'nin önceki yargılamalarına bakıldığında soykırım gibi aciliyet gerektiren durumlarda bu sürenin birkaç hafta olabileceği öngörülüyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 25 bin 295 Filistinli öldürüldü, 63 bin kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 195'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 532 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 369 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 166 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.