Arap Birliği Gazze İçin Toplanıyor - Son Dakika
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Arap Birliği Gazze İçin Toplanıyor

21.07.2025 15:45
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Filistin, Gazze'deki insani krizi görüşmek üzere Arap Birliği'ni olağanüstü toplantıya davet etti.

Filistin, İsrail'in ağır bombardımanı ve ablukası altında insani krizin yaşandığı Gazze Şeridi'ni görüşmek üzere Arap Birliğini yarın olağanüstü toplantıya davet etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin'in Arap Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Muhenned el-Akluk, Arap Birliği Genel Kurulunu yarın daimi temsilciler düzeyinde olağanüstü toplantıya çağırdıklarını belirtti.

Arap Birliği toplantısında Gazze Şeridi'nde tehlikeli boyuta ulaşan durumu ve İsrail'in Filistin halkı ve kutsallarına yönelik sürdürdüğü saldırıların ele alınacağını aktaran Akluk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çağrı, İsrail ablukasıyla Gazze Şeridi'nde sivil halka karşı felaket boyutuna varan açlık ve ölüm vakaları üzerine yapıldı. İşgalci güçler, dayattıkları ablukayla aç kalan insanları kasıtlı olarak yardım dağıtım noktalarında topladıktan sonra ateş açarak öldürüyor. Aileleri için yiyecek almaya çalışırken öldürülen Filistinli sayısı 1000'e ulaştı."

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sistematik soykırımı için açlık krizini bir silah olarak kullandığının altını çizen Akluk, "İsrail'in sözde insani yardım adı altındaki planı, Filistinlileri öldürmek için kullandığı yeni silahın adıdır, bununla da uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal ediyor." dedi.

Arap Birliği toplantısında ayrıca İsrail'in hem Müslüman hem de Hristiyanların kutsallarına yönelik saldırılarının da ele alınacağına işaret eden Akluk, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Haremi İbrahim Camisi'nin yetkilerini Filistin'den alma yönündeki girişimini hatırlattı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilen yüzlerce Filistinlinin sığındığı bir kiliseye saldırısını da hatırlatan Akluk, Arap Birliği toplantısında İsrail'in söz konusu ihlallerine karşı atılabilecek adımların ele alınacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arap Birliği Gazze İçin Toplanıyor - Son Dakika

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