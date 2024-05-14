Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Filistin\'in tanınması için destek topluyor

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Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, iki devletli çözümü destekleyen tüm tarafların katılımıyla düzenlenecek uluslararası konferansa giden yolun bir parçası olarak Filistin'in tanınması için destek toplamaya çalıştıklarını belirtti.

Ebu Gayt, Bahreyn'in başkenti Manama'da 33'üncü Arap Birliği Zirvesi'nin dışişleri bakanları düzeyindeki hazırlık toplantısının açılışında konuştu.

Konuşmasında İsrail'in aylardır Gazze'ye düzenlediği saldırılara işaret eden Ebu Gayt, herkesin yaşadığı "üzüntüyle karışık öfke duygusunu" ifade etmek için kelimelerin yetersiz kaldığını söyledi.

Ebu Gayt, "intikam duygusunun İsrailli yöneticileri tahakkümü altına aldığını hatta en basit insani duyguları bile kaybettiklerini" ifade etti.

İsrail'in insancıl hukukta suç olduğu açıkça belirtilmiş eylemlerine dikkati çeken Ebu Gayt, Gazze'de aylardır işlenen korkunç eylemlerin "etnik temizlik" olduğunun açık bir şekilde dile getirilebileceğini kaydetti.

Ebu Gayt, ister Arap toplumu ister uluslararası ölçekte olsun bu suça son vermek adına atılacak her türlü adımın son derece gerekli olduğunu aktardı.

Arap ülkelerinin son aylardaki çalışmalarının Filistin meselesiyle ilgilenen bakanlık komitesinin yanı sıra diğer alanlarda da devam ettiğini belirten Ebu Gayt, ilk aşamada, İsrail saldırılarının ivedilikle durdurulması, Gazze halkına yardım sağlanması, uluslararası düzeyde kabul görmeyen yasa dışı Yahudi yerleşim planlarına karşı durulmasının yer aldığı; ikinci aşamada da iki devletli çözümün gerçekleşmesi için vakit kaybetmeden çalışılması olduğunu dile getirdi.

Filistin'in devlet olarak tanınması için destek toplamaya çalıştıklarını kaydeden Ebu Gayt, bunun sembolik bir çaba değil aksine iki devletli çözümü destekleyen ve bunun gerçekleştirilmesi için gerekli zemini oluşturmak isteyen tüm tarafların katılacağı uluslararası konferansa giden yolun bir parçası olduğunu ifade etti.

Arap Birliği Genel Sekreteri, Filistin ve İsrail taraflarının kendi başlarına çözüme ulaşamadığını; yoğun ve sürekli şekilde uluslararası müdahaleye gereksinim duyduklarını kaydetti.

Konuşmasında perşembe günü düzenlenmesi planlanan 33. Arap Birliği Zirvesi'nin gündemine de değinen Ebu Gayt, akılların ve kalplerin Gazze'de yaşanan trajediyle dolu olmasıyla birlikte zirvede, Sudan'da bir yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar başta olmak üzere farklı Arap ülkelerinin meselelerinin de ele alınacağını belirtti.

Bahreyn'in ilk kez ev sahipliği yapacağı Arap Birliği Zirvesi'nin 33'üncüsü 16 Mayıs'ta Manama'da düzenlenecek.