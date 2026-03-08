Arap Birliği, İran saldırılarını kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arap Birliği, İran saldırılarını kınadı

08.03.2026 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arap Birliği dışişleri bakanları, İran'ın saldırılarına karşı birlik mesajı verdi ve kınadı.

Arap Birliği dışişleri bakanları, İran'ın Arap ülkelerine yönelik misilleme saldırılarını ele aldı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, dışişleri bakanları düzeyinde telekonferansla gerçekleştirilen toplantıda konuştu.

Arap ülkelerine yönelik her türlü saldırıyı reddettiklerinin altını çizen Ebu Gayt, şunları kaydetti:

"Araplar tek ses olarak konuşuyor ve herhangi bir Arap ülkesini hedef alan her türlü saldırıyı kınama ve reddetme konusunda birlik içindeler. Araplar, herhangi bir Arap ülkesinin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve hava sahasına yönelik saldırıları reddediyor."

İran'ın Arap ülkelerine yönelik saldırılarının hiçbir gerekçesinin kabul edilemeyeceğine işaret eden Ebu Gayt, "Arap ülkeleri, mevcut savaşta taraf olmadıkları gibi bu savaşın çıkmasını da istemiyorlardı." ifadelerini kullandı.

Ebu Gayt, İran'ın politikalarını gözden geçirmesi ve Arap ülkelerine saldırmakla yaptığı stratejik hatayı düzeltmesi çağrısında bulundu.

Mısır: Körfez ülkelerine yönelik İran saldırılarını reddediyoruz

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, toplantıdaki konuşmasında, "İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını reddediyoruz. İran'ın saldırılarına karşı Körfez ülkeleri, Ürdün ve Irak'la dayanışma içindeyiz." dedi.

Gerekçeleri ne olursa olsun İran'ın söz konusu ülkelere yönelik saldırılarını reddettiklerini dile getiren Abdulati, bölgenin daha fazla gerilime ve kaosa doğru kayabileceği uyarısında bulunarak, bölgedeki askeri gerilimi düşürmek için diyaloğa ve diplomatik yola öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

Umman'dan "bölgenin tehlikeli bir dönüm noktasında olduğu" uyarısı

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, toplantıda ABD-İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü saldırılar gölgesinde bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Bölgenin tehlikeli bir dönüm noktasıyla karşı karşıya olduğu uyarısında bulunan Busaidi, askeri saldırılarla gerilimin arttığına dikkati çekerek, "diyalog ve barış dilinin yerine güç" düşüncesinin hakim olduğuna vurgu yaptı.

ABD-İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşı "hukuk dışı" olarak nitelendiren Busaidi, İran'a yönelik saldırıların bölgenin istikrar ve barışını tehdit eden siyasi, ekonomik ve güvenlik sorunlarına yol açtığını ifade etti.

"İran'ın komşularına misilleme saldırıları düzenlemesi de son derece üzücü ve kabul edilemez." diyen Busaidi, tüm taraflara itidal ve ateşkes çağrısı yaptı."

Busaidi, bu çatışma sürecinin kökten çözümü için diplomatik çabaların artırılması çağrısında bulundu.

Kuveyt'ten "bölgesel güvenlik ve barışı korumak için kararlı bir duruş" çağrısı

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de Dışişleri Bakanı Cerrah el-Ahmed es-Sabah, toplantıda yaptığı konuşmada, 28 Şubat'tan beri İran'ın Kuveyt'e yönelik 234 füze ve 422 insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıları kınadı.

Bu saldırılar sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu kayıplar verdiklerini aktaran Sabah, İran saldırılarında Kuveyt Uluslararası Havalimanı, yakıt depoları ve Kamu Sosyal Güvenlik Kurumunun ana binası gibi sivil ve hayati öneme sahip tesis ve altyapıların hedef alındığını hatırlattı.

İran'ın çatışmalara taraf olmamış bölge ülkelerine karşı başlattığı saldırıların hiçbir gerekçeyle haklı gösterilemeyeceğini dile getiren Sabah, söz konusu saldırıların bölgenin güvenliği ve istikrarı ile uluslararası barışa yönelik tehlikeli bir tırmanış teşkil ettiğini söyledi.

Sabah, Arap ulusal güvenliğinin bölünmez bir bütün olduğu gerçeğine dayalı bölgesel güvenlik ve barışı korumak için kararlı bir duruş ve ciddi bir adım atılması gerektiğini belirtti.

Bakan Sabah, Kuveyt'in kendini savunma hakkına sahip olduğunun altını çizdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında da Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid el-Harici'nin toplantıdaki sözlerine yer verildi.

İran'ın saldırılarıyla Arap ülkelerindeki sivil vatandaşların yanı sıra yabancı diplomatik temsilcilikler ve hayati öneme sahip tesisleri hedef aldığını hatırlatan Harici, İran'ın söz konusu saldırılarını kınadığını ifade etti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arap Birliği, İran saldırılarını kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, ABD’nin can damarını kesti ANTPY-2 radarı hurdaya çıktı İran, ABD'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı
Çeşme Limanı’nda 7 bin 550 tarihi eser yakalandı Çeşme Limanı'nda 7 bin 550 tarihi eser yakalandı
Liseliler parkı boks ringine çevirdi: Seni mermi manyağı yapacağım Liseliler parkı boks ringine çevirdi: Seni mermi manyağı yapacağım
Merve Dizdar’dan samimi itiraflar Herkesin dikkatini tek bir şey çekti Merve Dizdar'dan samimi itiraflar! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Bahçeli’den Orta Doğu’nun haritasını değiştirecek çalışma: İki ülke birleşsin Bahçeli'den Orta Doğu'nun haritasını değiştirecek çalışma: İki ülke birleşsin
Savaşın nedeni bu mu Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler Savaşın nedeni bu mu? Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler
Karısını iple boğdu, savunması en az olay kadar korkunç Karısını iple boğdu, savunması en az olay kadar korkunç
Trump’ı çok zor günler bekliyor ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz!
Arne Slot itiraf etti: Liverpool’un Galatasaray korkusu Arne Slot itiraf etti: Liverpool'un Galatasaray korkusu

18:31
ABD’li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan’ın İsrail’i tanıması var
ABD'li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıması var
18:28
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor’da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
18:02
CENTCOM’dan “İran’da sivilleri hedef alabiliriz“ tehdidi
CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi
17:48
Paris’te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
Paris'te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
17:40
İsrail’den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu
16:43
İran’da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor Vatandaşlara kritik bir uyarı var
İran'da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor! Vatandaşlara kritik bir uyarı var
16:33
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
16:27
İsrail’in savaştaki ilk asker kaybı Sayıyı ordu açıkladı
İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı
16:06
Görüntü İran’dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
15:54
İran İsrail’in kalbini vurdu Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
İran İsrail'in kalbini vurdu! Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
15:16
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 18:55:32. #.0.5#
SON DAKİKA: Arap Birliği, İran saldırılarını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.