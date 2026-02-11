Arap Birliği, İsrail'in Batı Şeria Politikasını Gündeme Aldı - Son Dakika
Arap Birliği, İsrail'in Batı Şeria Politikasını Gündeme Aldı

11.02.2026 19:16
Arap Birliği, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim genişletme kararlarına karşı acil toplantı yaptı.

Arap Birliği, İsrail'in Batı Şeria'daki işgalini derinleştirme kararlarına karşı atılabilecek adımları ele almak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de acil toplantı gerçekleştirdi.

Mısır basınında yer alan haberlere göre, Arap Birliği daimi temsilciler düzeyinde olağanüstü oturum yapıldı.

Toplantıda, işgalci İsrail'in son dönemde Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimlerini genişletme yönünde aldığı saldırgan kararlar karşısında Arap dünyasını ve uluslararası toplumu harekete geçirmenin yolları ele alındı.

İsrail'in amacı Batı Şeria'daki fiili işgali pekiştirme

Olağanüstü oturumda konuşan Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Faiz Mustafa, İsrail'in aldığı son kararların Batı Şeria'nın geniş bir bölümünde fiili işgali pekiştirmeyi hedeflediğini ve bölgede gerilimi benzeri görülmemiş şekilde tırmandırdığını söyledi.

Mustafa, İsrail'in Filistin topraklarında dayattığı fiili durumun, adil ve kalıcı barışın tek yolu olarak görülen iki devletli çözümü ortadan kaldırdığını ifade etti.

İsrail, ilhak ve genişlemeci işgal politikalarını kalıcı hale getirmeyi hedefliyor

Filistin'in Arap Birliği Daimi Temsilcisi Muhanned el-Akluk ise İsrail'in kararlarının, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin El Halil'de toprakları ele geçirmesine imkan vereceğini, Tel Aviv'in ilhak ve genişlemeci işgal politikalarını kalıcı hale getirmeyi amaçladığını kaydetti.

İsrail'in son kararıyla, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nin tarihi statüsünün zedelendiğini vurgulayan Akluk, Arap ülkeleri ile uluslararası toplumu yalnızca kınama açıklamalarıyla yetinmeyip İsrail'i durdurmak için somut siyasi ve ekonomik adımlar atmaya çağırdı.

Toplantıda Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) temsilcilerinin de İsrail'in Batı Şeria'da işgali derinleştirmeye yönelik kararlarına tepki gösterdiği aktarıldı.

İsrail'den Batı Şeria'da statükoyu değiştiren ve bölgenin ilhakına zemin hazırlayan yeni kararlar

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Şubat'ta, işgal altındaki Batı Şeria'da hukuki ve sivil yapıda köklü bir değişiklik yapmayı ve bölge üzerindeki işgali güçlendirmeyi amaçlayan bir dizi yeni kararı onaylamıştı.

İsrail'in ilhak adımlarını sıklaştıran bu kararlar arasında Yahudilerin işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilmiş Filistin arazilerini satın almasını kolaylaştıracak düzenlemeler de bulunuyor.

Alınan kararlar arasında "izinsiz inşaat, su sorunları, arkeolojik ve çevresel alanlara verilen zararla ilgili ihlaller" bahanesiyle, İsrail'in denetim ve uygulama yetkilerinin Oslo Anlaşmaları kapsamında "A" ve "B" olarak sınıflandırılan bölgeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi yer alıyor. Bu durum, Filistin yönetiminin idari ve güvenlik kontrolü altındaki bölgelerde bile Filistinlilere ait mülklerin yıkılmasına ve el konulmasına olanak tanıyor.

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde de ruhsat ve inşaat yetkilerinin Filistin belediyesinden alınarak İsrail ordusuna bağlı "Sivil İdare"ye devredilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

