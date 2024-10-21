Arap Birliği'nden İsrail'e Karşı Diplomatik Çabalar - Son Dakika
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Arap Birliği'nden İsrail'e Karşı Diplomatik Çabalar

Arap Birliği, Lübnan'da İsrail saldırılarını durdurmak için ateşkes ve 1701 sayılı kararın uygulanmasını görüştü.

21.10.2024 18:46
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Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile Arap ölçeğinde İsrail saldırılarını durdurmanın yollarını görüştüklerini söyledi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Mikati tarafından kabul edilen Gayt, görüşme sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gayt, Arap Birliği'nin Lübnan halkını, devletini ve hükümetini desteklediğini belirterek, "Derhal ateşkes sağlanmasını, İsrail güçlerinin güney Lübnan topraklarından çekilmesini, Lübnan'a müdahale edilmemesini, ayrım gözetmeksizin işlenen cinayetlerin durdurulmasını ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararın derhal uygulanmasını talep ediyoruz." dedi.

Yerinden edilmiş Lübnanlıların güneye geri dönmesi ve İsrail'in Lübnan halkıyla karşı karşıya gelmeyeceğine dair güvence alınması gerektiğini kaydeden Gayt, uluslararası toplumu sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti.

Gayt, Arap Birliği'nin askeri değil diplomatik bir kurum olduğuna dikkati çekerek, bu çerçevede Lübnan Başbakanı Mikati'yle tüm baskı kanallarının kullanılıp Arap ölçeğinde İsrail'in durdurulması için neler yapılabileceğini ele aldıklarını ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'in Beyrut ziyaretine de değinen Gayt, Mikati'yle Hochstein'in sunduğu teklifleri de masaya yatırdıklarını söylerken bu konuda detaylı bilgi vermedi.

Mikati ile Hochstein, ateşkes ve BMGK'nın 1701 sayısı kararının uygulanmasını görüştü

Ayrıca bugün Lübnan Başbakanı Mikati, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Hochstein'i kabul etmişti.

Lübnan Başbakanlık Ofisi görüşmenin içeriğine dair açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, görüşmede ateşkes ve BMGK'nın 1701 sayılı kararının uygulanması ele alınırken Mikati, "ateşkes için diplomatik çabaların aktif olduğunu"; Hochstein ise, "ateşkese varmak ve 1701 sayılı kararın tam ve kapsamlı bir şekilde uygulanmasını desteklemek için çalıştıklarını" söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Arap Birliği'nden İsrail'e Karşı Diplomatik Çabalar - Son Dakika

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