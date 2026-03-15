Arap Birliği'nden İsrail'e Sert Kınama

15.03.2026 23:55
Arap Birliği, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı kapatmasını uluslararası hukukun ihlali olarak kınadı.

Arap Birliği, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını ve Müslümanların burada namaz kılmasını engellemesini sert ifadelerle kınadı.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatmasının ve Müslümanların burada ibadet etmesini engellemesinin uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğu belirtildi.

Tel Aviv yönetiminin Mescid-i Aksa'ya yönelik hukuk dışı uygulamalarının sert ifadelerle kınandığı açıklamada, söz konusu uygulamanın Mescid-i Aksa'nın mevcut hukuki ve tarihi statüsünü ihlal ettiği kaydedildi.

İsrail'in söz konusu adımının dünya genelindeki yaklaşık 2 milyar Müslümanın duygularını provoke eden benzeri görülmemiş bir kışkırtma olduğu vurgulanan açıklamada, bunun ayrıca ibadet özgürlüğünü ve ibadethanelere engelsiz erişim hakkını da ihlal ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in Mescid-i Aksa üzerinde herhangi bir egemenliğe sahip olmadığına dikkat çekilerek, Doğu Kudüs'ün Filistin devletinin başkenti olduğu ifade edildi.

Arap Birliği'nin açıklamasında, uluslararası topluma, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), İsrail'in Kudüs'teki İslami ve Hristiyan kutsal mekanlara yönelik ihlallerini durdurması için sorumluluk üstlenme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, İsrail'e Mescid-i Aksa'nın kapılarını ibadet edenlere derhal yeniden açması, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya erişimine getirilen tüm kısıtlamaları kaldırması çağrısı yapıldı.

İsrail'in kısıtlamaları

İsrail polisinden yapılan açıklamada, İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından getirilen kısıtlamalar kapsamında Mescid-i Aksa dahil olmak üzere Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki kutsal mekanlara ibadet veya ziyaret amacıyla girişlere izin verilmeyeceği bildirilmişti.

Benzer kısıtlamalar Kudüs'teki diğer dini mekanları da kapsıyor. Bunlar arasında, Hristiyanlar için en kutsal kiliselerden biri kabul edilen Kıyamet Kilisesi de bulunuyor.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlatmasından bu yana İsrail, Mescid-i Aksa'ya girişleri engelleyerek Müslümanların Harem-i Şerif'te ibadet etmesine izin vermiyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

