Arap Birliği'nden İsrail'e Sert Kınama - Son Dakika
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Arap Birliği'nden İsrail'e Sert Kınama

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Arap Birliği, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınayarak, uluslararası müdahale çağrısı yaptı.

Arap Birliği, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik ve sivillerin ölümüne yol açan saldırılarını şiddetle kınayarak, tırmanan gerilimin çatışmanın çözümüne ve işgalin sona erdirilmesine yönelik çabaları boşa çıkarabileceği uyarısında bulundu.

Arap Birliği Genel Sekreteri Sözcüsü Cemal Rüşdi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 15 Ağustos sabahından bu yana Nebatiye ile çevresindeki köy ve beldelerde sivilleri hedef alan saldırılarının "Lübnan'ın egemenliğinin açık ihlali ve devam eden çatışmanın çözümü ile işgalin sona erdirilmesine yönelik her türlü çabayı boşa çıkarma tehdidi taşıyan tehlikeli bir tırmanış" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İsrail'in bu politika ve uygulamaları, işgalin çatışmaları uzatma, müzakereleri engelleme ve sahada kesinlikle kabul edilemez yeni bir durum dayatma niyetini açıkça ortaya koyuyor." ifadesine yer verildi.

Uluslararası toplumun, özellikle de ABD'nin müdahale etmemesi halinde durumun daha geniş çaplı çatışmalara dönüşebileceği uyarısında bulunulan açıklamada, "İsrail savaş makinesinin derhal durdurulması ve İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararına uymaya zorlanması" çağrısı yapıldı.

Arap Birliğinin Lübnan ve halkıyla dayanışmasının yinelendiği açıklamada, ülkenin güvenliğini, istikrarını, egemenliğini ve iç barışını hedef alan tüm saldırılara karşı Lübnan devletine tam destek verildiği vurgulandı.

İsrail savaş uçaklarının, dün, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Deyr ez-Zahrani ve Ensar beldelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da olduğu 11 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi yaralanmıştı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan hava saldırılarına tepki gösterilmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırılarda sivillerin öldürüldüğünü itiraf etmiş, bölgeye sivilleri Hizbullah'ın yerleştirdiğini iddia etmişti.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arap Birliği'nden İsrail'e Sert Kınama - Son Dakika

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