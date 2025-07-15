Arap Birliği'nden İsrail'in Planına Şiddetli Kınama

Arap Birliği, İsrail'in Filistinlileri Gazze Şeridi'nin güneyinde küçük bir kampta toplamaya ilişkin planını şiddetle kınadı.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde Filistinlileri küçük bir kampta toplama yönündeki planın ortaya çıktığına dikkat çekildi.

İsrail'in Filistinlileri küçük bir kampta toplama planının şiddetle kınandığı açıklamada, "İşgalcinin 'insani şehir' olarak dillendirdiği bu planın ne insanlıkla ne de şehirle ilgisi var." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in söz konusu planını kesin bir dille reddettikleri vurgulanan açıklamada, bu planın aslında "işgalcinin ulaştığı yeni ahlaki seviyenin yansıması" olduğuna işaret edildi.

Bahsi geçen planın ayrıca Gazze Şeridi'ndeki etnik temizlik planlarını sürdürme niyetlerini de ortaya koyduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu plan aynı zamanda Gazze Şeridi'ni yeniden işgal etme ve yerleşim alanlarına hazırlama niyetlerini de yansıtıyor." denildi.

Uluslararası toplumun Gazze'de dillendirilen insanlık dışı planlara karşı ciddi tepkiler vermesi çağrısının yapıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnsanlık dışı olan bu planlar, 20. yüzyılda yaşanan karanlık olayları akıllara getiriyor. Halihazırda olması gereken ise ateşkesin acil olarak sağlanması ve İsrail'in ateşkesi engelleme oyunlarının da son bulmasıdır."

İsrail hükümeti, Filistinlileri sürgün planında ısrar ediyor

İsrail Savunma Bakanı Katz, Genelkurmay Başkanı Zamir'e, Filistinlileri başka ülkelere sürgün amacıyla Refah'ta "insani yardım kenti" kurulması için bir plan hazırlama talimatı verdiğini duyurmuştu.

Katz, söz konusu plan kapsamında, ilk etapta 600 bin Filistinlinin, daha sonra ise Gazze Şeridi'ndeki bütün Filistinlilerin bölgeye sürgün edilmesini hedeflediklerini ve bunun için bir "çadır kent" kuracaklarını açıklamıştı.

Bölgeye taranarak giren Filistinlilerin bir daha Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerine dönemeyeceğine dikkati çeken Katz, bunun Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altına başka ülkelere sürgün edilmesi amacını hayata geçirmek adına "İsrail için çok önemli" olduğuna işaret etmişti.

Uluslararası hak örgütleri, İsrail'in Filistinlileri namlu ucunda, insani yardımı tekeline alarak bu bölgeye toplamasının "insani yardım kenti" değil "toplama kampı" olacağı eleştirisini yöneltmişti.