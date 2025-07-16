Arap Birliği'nden İsrail'in Planına Tepki

KAHİRE, 16 Temmuz (Xinhua) -- Arap Birliği, İsrail'in Filistinlileri Gazze Şeridi'nin güneyindeki bir "insani yardım şehirine" hapsetme planını kınadı.

Arap Birliği salı günü yaptığı açıklamada, bu planın "medeni veya insani ilkelerle hiçbir ilgisi olmadığını" ve önerinin "işgalin ahlaki çöküşünü" yansıttığını belirtti.

Açıklamada, planın İsrail'in "etnik temizlik" yapmaya devam etme, Gazze Şeridi'ni yeniden işgal etme ve bölgeye zorla yerleşim için zemin hazırlama niyetini ortaya koyduğu ifade edildi.

Birlik ayrıca uluslararası topluma bu tür "insanlık dışı planlara" güçlü şekilde karşı çıkma çağrısında bulunarak, ateşkes anlaşmasının acil olarak yapılması gerektiğini vurguladı.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz bu ayın başlarında İsrail Savunma Kuvvetleri ve Savunma Bakanlığı'na, Refah'ın yıkıntıları üzerine yeni bir "insani şehir" kurma planı hazırlamaları talimatı verdi.

Katz, Gazze'deki el-Mavasi bölgesinde yaşayan 600.000 Filistinlinin ateşkes anlaşmasının imzalanmasının ardından 60 gün içinde Refah'a nakledileceğini ve nihayetinde Gazze'nin 2 milyondan fazla sivil nüfusunun da Refah'a yerleştirilmesinin planlandığını söyledi.