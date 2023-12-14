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Arap Kadri ve Tarzan Filminin Gala Gösterimi Yapıldı - Son Dakika
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Arap Kadri ve Tarzan Filminin Gala Gösterimi Yapıldı

Karikatürist Tekin Aral'ın yarattığı Arap Kadri ve Tarzan karakterlerinin hikayesini işleyen 'Arap Kadri ve Tarzan' filminin gala gösterimi yapıldı. Filmin oyuncuları, yönetmeni ve senaristlerinin yanı sıra çok sayıda sinemaseverin katıldığı gala, Paribu Cineverse Kanyon'da gerçekleşti. Filmin ekibi, gösterim öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek duygu ve düşüncelerini paylaştı. Ahmet Mümtaz Taylan, filmde Arap Kadri'yi canlandırdıklarını ve geçmişin mizahını bugünün mizahıyla buluşturduklarını belirtti. Necip Memili ise vizyona giren filmlerin başarılı olmasını temenni etti ve keyifli günlerin sinema adına beklediğini dile getirdi. Zeynep Çamcı ise Arap Kadri'nin kızını oynamanın kendisi için heyecan verici olduğunu ifade etti. Filmin yönetmeni Emre Kavuk ise seyircinin sinemaya daha fazla gelmesini amaçladıklarını söyledi.

Arap Kadri ve Tarzan Filminin Gala Gösterimi Yapıldı
14.12.2023 - 10:30,
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Karikatürist Tekin Aral'ın yarattığı Arap Kadri ve Tarzan karakterlerinin hikayesini işleyen "Arap Kadri ve Tarzan" filminin gala gösterimi yapıldı.

Paribu Cineverse Kanyon'da gerçekleşen galaya, filmin oyuncuları, yönetmeni ve senaristlerinin yanı sıra çok sayıda sinemasever katıldı.

Gösterim öncesi film ekibi basın mensuplarının karşısına geçerek, duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Filmde Arap Kadri'yi canlandıran Ahmet Mümtaz Taylan, 1976'da yayın hayatına giren Fırt'ın en güzel çizgi karakterlerinden birkaçıyla izleyiciyi tanıştıracaklarını belirterek, "Tekin Aral'ın kendi hayat hikayesi, şahit olduğu şeyler, oradan türemiş bir mizah. Değerli Latif Demirci'nin, ikisini de rahmetle anıyoruz, çizgileriyle hayata geçti. Heyecan verici bir şey yaptık. Bugünün kuşağını, mizah anlayışını bilen genç kuşağı biraz da geçmişin mizahıyla, bugünün de mizahını göz ardı etmeden buluşturuyoruz. Arasında köprüler kurarak tam bir halk komedisi seyredecekler." dedi.

"Sinemamızın geleceği için heyecanlıyız"

Sinema seyircisinin salonlara dönmeye başladığını anlatan Taylan, "Son zamanlarda başka filmler var vizyona girecek. İnşallah hep bir arada enerjimizle seyirciyi salona yeniden döndürmeyi başarırız diye düşünüyoruz. Her bakımdan hem kendimiz hem genel anlamda sinemamızın geleceği için heyecanlıyız. Umarız bir katkımız olur." ifadelerini kullandı.

Taylan, kendisinin de Arap Kadri ve Tarzan okuyucusu olduğunun altını çizerek, bu filmde rol almanın heyecan verici olduğunu kaydetti.

Tarzan'ı oynayan Necip Memili de vizyona giren filmlerin gişedeki başarılarına değinerek, "Bu filmin ve bundan sonra vizyona girecek filmlerin de öyle olmasını temenni ediyorum. Ben keyifli günlerin bizi beklediğini umut ediyorum sinema adına. O döneme yetişemedim ama mesleğimden dolayı o dönemi, o süreci öğrenebileceğim bir işin içinde olduğum için ve böyle kıymetli oyuncu arkadaşlarımla, abilerimle olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.

"Arap Kadri'nin kızı olmak da bana nasipmiş"

Arap Kadri'nin kızı Hülya'yı oynayan Zeynep Çamcı ise çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, şunları aktardı:

"Senaryo geldiğinde çok mutlu oldum. Bizden üst kuşaklarda da benim kuşağımda da çok karikatür okunuyordu. Biz de farklı karikatür dergileriyle büyüdük. Arap Kadri'nin kızı olmak da bana nasipmiş. Kuşaklar arası çatışma da birleşme de var. Yani ilişkiler çok güzel."

Filmin yönetmeni Emre Kavuk, "Seyircinin salonlara gelmesi için iyi filmler yapmayı amaçlıyoruz. Sinema filmleri sinema salonlarında izlensin. O yüzden inşallah bizim filmimiz ve diğer filmler seyircinin sinemaya daha fazla gelmesine vesile olur." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memili, Zeynep Çamcı, Yalçın Hafızoğlu, Melis İşiten, Birgül Ulusoy, Taner Turan, Cem Zeynel Kılıç, Hira Koyuncuoğlu, Eda Özel, Yaşar Karakulak, Neslihan Yeldan ve Sinan Bengier'in rol aldığı yapımın senaryosunu Volkan Öge ile Ömer Fikret Şen kaleme aldı.

Kaynak: AA
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