Arap koalisyonu Riyad, doğu ve güney bölgelerine yönelen 3 İHA'yı düşürdü

Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde, doğu ve güney bölgelerinde toplam 3 insansız hava aracının (İHA) engellenerek düşürüldüğünü duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ı İHA'larla hedef aldığını belirtti.

"Suudi Arabistan'ın doğusuna doğru uçurulan bir İHA düşürüldü." diyen Maliki daha sonra yaptığı açıklamada ise güney bölgesi ve Riyad'a doğru gönderilen 2 İHA'nın da imha edildiğini kaydetti.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.