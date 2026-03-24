Arap Ülkeleri, Trump'ı İran'la Müzakere İçin Baskı Yapıyor - Son Dakika
Arap Ülkeleri, Trump'ı İran'la Müzakere İçin Baskı Yapıyor

24.03.2026 07:08
İsrail basını, Arap ülkelerinin Trump'a İran'la müzakereler için baskı yaptığını iddia etti.

TEL İsrail basını, Arap ülkelerinin ABD Başkanı Donald Trump'a İran'la müzakere konusunda baskı yaptığını iddia etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde Tahran ile ABD arasında müzakere sürecinin hız kazanma sebebinin Arap ülkelerinin daha fazla ekonomik zarar yaşanmaması için Trump'a baskı yapması olduğu ifade edildi.

İsrail'in, ABD ile İran arasında müzakerelerin başladığını bildiği ancak bunun ne kadar faydalı olacağını düşündüğü kaydedildi.

Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun müzakereler başarılı olsun ya da olmasın Trump'ın talebini reddedemeyeceğine işaret edildi.

Trump 22 Mart'ta yaptığı açıklamada İran'ın 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacakları tehdidinde bulunmuştu.

İran ise elektrik şebekelerine yönelik tehditlerin ardından, herhangi bir saldırının bölgedeki enerji santrallerini hedef alan bir misillemeyle karşılık bulacağını bildirmişti.

Trump, 48 saatin dolmasına az bir zaman kala (23 Mart) yaptığı açıklamada ise İran tarafı ile bir telefon görüşmesi yapabileceklerini söylemişti.

İran'dan "çok makul ve sağlam bulduğu bazı insanlarla" görüştüklerini belirten Trump, "(İran'la) Hiçbir şeyi garanti etmeyen bir anlaşma yapma ihtimalimiz oldukça yüksek. Savaş Bakanlığına, İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı beş günlüğüne erteleme talimatı verdim." ifadesini kullanmıştı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile müzakere yapıldığı yönündeki açıklamaları yalanlamış, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise ABD ile aracılar aracılığıyla mesaj alışverişi olduğunu ancak müzakere yapılmadığını belirtmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap Ülkeleri, Trump'ı İran'la Müzakere İçin Baskı Yapıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Arap Ülkeleri, Trump'ı İran'la Müzakere İçin Baskı Yapıyor - Son Dakika
