Arap Ülkelerinden Avn'a Kutlama - Son Dakika
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Arap Ülkelerinden Avn'a Kutlama

Joseph Avn, Lübnan Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Arap ülkelerinden tebrik mesajları aldı.

10.01.2025 00:47
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Arap ülkeleri, örgütleri ve hareketleri, Joseph Avn'ın Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı seçilmesini kutladı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Avn'a cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferi ve anayasa yemini etmesi nedeniyle bir tebrik telgrafı gönderdi.

Kral Selman Avn'a mesajında içten tebriklerini ve başarı dileklerini iletti. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da aynı şekilde Cumhurbaşkanı Avn'a bir tebrik telgrafı gönderdi.

Katar

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı seçilen Avn'ı tebrik etti.

Şeyh Temim, X hesabından paylaştığı mesajında, "Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı, yeni cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik ettiğini" belirtti.

Emir Temim, "bu adımın Lübnan için yeni bir istikrar ve refah aşamasının başlangıcını temsil etmesi" yönündeki umudunu dile getirdi.

Katar Emiri, "ülkesinin, parlak bir geleceğe doğru yolculuklarında Lübnan'a ve halkına her zaman destek olmaya devam edeceğini" ifade etti.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Lübnan Parlamentosu tarafından Avn'ın cumhurbaşkanı seçilmesinin memnuniyetle karşılandığı" belirtildi.

Ürdün

Ürdün Kralı 2. Abdullah, X hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı seçilen Avn'ı tebrik etti.

Avn'a başarılar dileyen 2. Abdullah, Ürdün'ün Lübnan'ın güvenliğini, istikrarını ve refahını artırma konusunda Lübnan'a verdiği desteği yinelediğini ifade etti.

Filistin

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Cumhurbaşkanı seçilen Avn'ı kutladı ve başarılar diledi.

Irak

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın Avn'ın Lübnan Cumhurbaşkanı seçilmesini memnuniyetle karşıladığı belirtilerek, "Lübnan'da siyasi istikrarın güçlendirilmesine yönelik bu önemli adıma" övgüde bulunuldu.

"Irak hükümetinin ve halkının, zorluklarla yüzleşmede her zaman Lübnan'ın yanında olacağı" teyit edildi.

Yemen

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Avn'ı Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Alimi, Avn için başarı, Lübnan halkı için de istikrar, barış ve kalkınma temennisinde bulundu.

Mısır

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Avn'ı Cumhurbaşkanı seçilmesi münasebetiyle telefonla arayarak tebrik etti.

Cezayir

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Avn'a gönderdiği tebrik mesajında, Cezayir halkı, hükümeti ve kendi adına tebrik etti, başarı temennisinde bulundu.

Tebbun, Lübnan'ın, "halkının acılarını hafifletme, hak ettiği güvenlik ve arzuladığı istikrar, kalkınma ve refaha ulaşma yolunda attığı bu adımı" övdü.

Cezayir ile Lübnan arasında işbirliği ve dayanışma temelindeki tarihi ilişkilere dikkati çeken Tebbun, bu ilişkileri ilerletmek için ülkesinin birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Arap Birliği

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "uzun bir bekleyişin ardından" Avn'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Lübnan'ı tebrik etti.

Avn'a görevinde başarılar dileyen Ebu Gayt, Lübnan halkı için barış, istikrar ve refah temennisinde bulundu.

Arap Parlamentosu

Arap Parlamentosu Başkanı Muhammed Ahmed el-Yemmahi, Avn'a tebrik mesajı göndererek, başarısının Lübnan'ın güvenlik, istikrar, siyaset ve ekonomi alanlarında yeni bir sayfa açmasına vesile olacağını belirtti.

Yemmahi, Arap Parlamentosu'nun, stratejik konularda Lübnan'a yönelik tam desteğine dikkati çekti.

Körfez İşbirliği Konseyi

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Avn'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Lübnan halkını tebrik etti.

Budeyvi, Avn'ın seçilmesinin Lübnan'da güvenlik ve barışın yeniden tesis edilmesine ve Lübnan halkının istikrar, refah ve kalkınma isteklerinin gerçekleşmesine katkı sağlayacağını aktardı.

KİK Genel Sekreteri, Avn'ın döneminin KİK ile Lübnan arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vesile olma temennisinde bulundu.

Hamas

Hamas'tan yapılan açıklamada, Avn'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Lübnan halkı tebrik edildi.

Yeni dönemde Lübnan'ın ilerlemesi ve refaha kavuşması dileğinde bulunulan açıklamada, tüm Lübnan topraklarının İsrail işgalinden kurtarılması, Lübnan'ın güvenliği ve istikrarını koruma hedeflerine ulaşılması temenni edildi.

Lübnan'da iki yılı aşkın süren cumhurbaşkanlığı boşluğu ve siyasi krizin ardından Mecliste yapılan oturumun ikinci turunda Genelkurmay Başkanı Avn, Lübnan'ın 14. Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Arap Ülkelerinden Avn'a Kutlama - Son Dakika

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