Arap Ülkelerinden İran'a Tepki - Son Dakika
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Arap Ülkelerinden İran'a Tepki

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Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkeleri, BAE'ye ait tankerlere yönelik saldırıyı kınadı.

Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Bahreyn, Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sırasında BAE merkezli Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketine (ADNOC) ait 2 tankerin hedef alınmasına tepki gösterdi.

Arap ülkelerinin Dışişleri Bakanlıklarından saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamalarda, İran'ın saldırının sorumlusu olduğu vurgulanarak, saldırının uluslararası hukuka, deniz seyrüsefer özgürlüğüne ve bölgesel güvenliğe yönelik tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Bahreyn ve BAE, Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sırasında ADNOC'a ait 2 tankerin hedef alınmasına tepki gösterdi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, ticari gemi ve tankerleri hedef alan saldırıların tekrarlanmasını tehlikeli bir tırmanış şeklinde niteledi.

Saldırıların deniz güvenliği ile küresel enerji arzına doğrudan tehdit oluşturduğu vurgulanan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2817 sayılı kararına atıfta bulunuldu.

Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerin seyrüsefer özgürlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, bu haklara yönelik herhangi bir eylem veya tehdidin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı şiddetle kınadı.

Saldırının uluslararası hukuk kuralları ile deniz seyrüsefer özgürlüğünü açıkça ihlal ettiği aktarılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın baskı aracı olarak kullanılmasının reddedildiği ve Boğaz'ın koşulsuz şekilde yeniden açılması gerektiği kaydedildi.

Katar, Boğaz'ın kapalı tutulmasının bölge ülkelerinin ve küresel ekonominin hayati çıkarlarını tehdit ettiğini belirterek, İran'ın bölge ülkelerinin sivil altyapılarına yönelik saldırılarını durdurması gerektiğini vurguladı.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı uluslararası hukukun açık bir ihlali ve deniz güvenliği ile seyrüsefer özgürlüğüne tehdit olarak değerlendirdi.

Açıklamada, Ürdün'ün BAE ile tam dayanışma içinde olduğu, ülkenin güvenliğini, istikrarını ve çıkarlarını korumaya yönelik adımlarını desteklediği belirtildi.

Bahreyn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, saldırının bölgesel güvenlik ve istikrar ile deniz ulaşımının güvenliği için ciddi tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Saldırının uluslararası hukuk kuralları, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi, BMGK'nın ilgili kararları ve Uluslararası Denizcilik Örgütünün kararlarının açık ihlali olduğu kaydedildi.

Bahreyn, BMGK'ya İran'ı saldırılarını derhal durdurma, seyrüsefer özgürlüğüne saygı gösterme ve Hürmüz Boğazı ile diğer uluslararası su yollarında ticari gemilerin güvenli geçişini sağlamaya zorlayacak caydırıcı adımlar atma çağrısında bulundu.

BAE

BAE Dışişleri Bakanlığı da ADNOC'a ait 2 tankerin hedef alınmasını şiddetle kınadı.

Açıklamada, saldırıda can kaybı yaşanmadığı belirtilerek, olayın BMGK'nın 2817 sayılı kararının açık ihlali olduğu ve seyrüsefer özgürlüğünü ciddi şekilde tehdit ettiği kaydedildi.

BAE, Hürmüz Boğazı'nın ticari gemileri hedef almak veya ekonomik baskı oluşturmak amacıyla kullanılmasını reddettiğini vurgulayarak İran'a saldırılarını durdurma ve Boğaz'ı tamamen ve koşulsuz olarak yeniden açma çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arap Ülkelerinden İran'a Tepki - Son Dakika

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