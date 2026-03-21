Arap Ülkelerinden İsrail'e Sert Kınama - Son Dakika
Arap Ülkelerinden İsrail'e Sert Kınama

21.03.2026 06:53
Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Ürdün ve Kuveyt, İsrail'in Suriye'ye saldırısını kınadı.

Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Ürdün ve Kuveyt, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri tesislere yönelik saldırısını kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırısını "en sert ifadelerle" kınadığını belirterek, bunu uluslararası hukukun ve Suriye'nin egemenliğinin açık ihlali olarak niteledi.

Bakanlık, bu "pervasız saldırının" ve İsrail'in 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal etmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, uluslararası topluma bu ihlallere son verilmesi çağrısında bulundu. Suudi Arabistan ayrıca Suriye ile dayanışmasını ve ülkenin egemenliği ile toprak bütünlüğünü desteklediğini yineledi.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığı da İsrail saldırısını "en sert ifadelerle" kınayarak, bunun Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün "açık ve tekrarlanan ihlali" ile uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın "bariz biçimde çiğnenmesi" anlamına geldiğini belirtti.

Kahire yönetimi, bu tür uygulamaların tekrarlanmasını kesin biçimde reddettiğini ifade ederek, bunların sürmesinin bölgeyi daha fazla kaos ve gerilime sürükleyebileceği uyarısında bulundu. Mısır, İsrail güçlerinin işgal altındaki Suriye topraklarından "derhal ve tamamen" çekilmesini istedi.

Ayrıca Mısır, uluslararası toplum ve özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne, bu ihlalleri durdurmak ve İsrail'i uluslararası hukuka uymaya zorlamak için sorumluluk üstlenme çağrısı yaptı.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığı ise saldırıyı, Suriye'nin egemenliğine yönelik "açık ihlal" ve uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler Şartı hükümlerine "açık aykırılık" olarak değerlendirdi.

Doha yönetimi, bu tür uygulamaların bölgede herhangi bir caydırıcılık olmaksızın sürmesinin uluslararası hukuka yönelik ciddi bir küçümseme anlamına geldiğini ve bölgesel güvenlik ile istikrarın temellerini sarstığını belirtti. Katar, uluslararası toplumun bu ihlalleri durdurmadaki yetersizliğinin mevcut krizin derinleşmesine katkı sunduğunu da ifade etti.

Katar ayrıca Suriye'ye yönelik değişmeyen desteğini yineleyerek, Suriye hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu ve ülkenin egemenliği ile toprak bütünlüğünü desteklediğini bildirdi.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail saldırılarını Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik "açık ihlal" ve uluslararası hukukun "bariz şekilde çiğnenmesi" olarak nitelendirdi.

Bakanlık Sözcüsü Fuad el-Mecali, Ürdün'ün bu İsrail saldırısını kesin biçimde reddettiğini ve sert şekilde kınadığını belirterek, Suriye topraklarına yönelik tüm saldırıların durdurulması gerektiğini söyledi.

Mecali, bu saldırıların Birleşmiş Milletler Şartı'na ve İsrail'in 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerine aykırı olduğunu ifade etti.

Ürdün, Suriye'nin yanında olduğunu yinelerken, uluslararası toplumu İsrail'i saldırılarını durdurmaya, Suriye topraklarının bir bölümündeki işgaline son vermeye ve uluslararası hukuka saygı göstermeye zorlamaya çağırdı.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in Suriye'deki askeri tesisleri hedef almasını sert şekilde kınayarak, bu saldırıları Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü, uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Şartı ve ilgili uluslararası meşruiyet kararlarının açık ihlali olarak değerlendirdi.

Kuveyt, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplumu bu ihlalleri durdurmak için sorumluluk üstlenmeye çağırırken, Suriye hükümetine yönelik tam desteğini yineleyerek ülkenin güvenliği, istikrarı ve egemenliğinin korunmasının yanında olduğunu bildirdi.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde Şam yönetimine ait askeri üslerde bir komuta merkezini ve silah depolarını vurduğunu ileri sürmüştü.

Suriye Dışişleri Bakanlığı da ülkenin güneyinde askeri altyapıyı hedef alan İsrail saldırısını kınamıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arap Ülkelerinden İsrail'e Sert Kınama - Son Dakika

Rusya’da binlerce Müslüman bayram sabahı camilere akın etti
Rusya'da binlerce Müslüman bayram sabahı camilere akın etti
İran gizli silah mı kullandı 4 bin kilometre uzaktaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldılar
İran gizli silah mı kullandı? 4 bin kilometre uzaktaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldılar
Bodrum’da milyonluk tekneler alev alev yanıyor
Bodrum'da milyonluk tekneler alev alev yanıyor
Trump: İran’a yönelik askeri çabaları azaltmayı düşünüyoruz
Trump: İran'a yönelik askeri çabaları azaltmayı düşünüyoruz
ABD ordusu, İran’daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu
ABD ordusu, İran'daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi
Güney Kore’de fabrika yangını 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı
Güney Kore'de fabrika yangını! 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı
Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu
Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu
Bayram günü mahalle savaş alanına döndü 3 ölü, 22 yaralı
Bayram günü mahalle savaş alanına döndü! 3 ölü, 22 yaralı
Rusya’nın, ABD’ye “Ukrayna şartıyla“ İran’a istihbarat desteğini kesmeyi teklif ettiği öne sürüldü
Rusya'nın, ABD'ye "Ukrayna şartıyla" İran'a istihbarat desteğini kesmeyi teklif ettiği öne sürüldü
SON DAKİKA: Arap Ülkelerinden İsrail'e Sert Kınama - Son Dakika
Advertisement
