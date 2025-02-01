Arap Ülkelerinden Şara'ya Tebrik - Son Dakika
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Arap Ülkelerinden Şara'ya Tebrik

Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt gibi ülkeler, Suriye'nin geçiş dönemi cumhurbaşkanı Şara'yı tebrik etti.

01.02.2025 00:46
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Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Umman, Ürdün, Yemen, Filistin ve Bahreyn Suriye'de geçiş döneminin cumhurbaşkanı seçilen Ahmed Şara'yı tebrik etti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Suriye'de geçiş döneminin Cumhurbaşkanı seçilen Şara'ya tebrik mesajı göndererek başarı dileklerinde bulundu.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Şara'yı tebrik ettiği kaydedildi.

Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık da Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Şara'ya tebriklerini iletti ve başarı diledi.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Kral Abdullah, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Şara'yı tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu.

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Ahmed Şara'yı geçiş döneminin Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti, Suriye halkı için istikrar, barış ve kalkınma temennisinde bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife de Suriyeli mevkidaşı Şara'yı tebrik etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de Suriye'de geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edilen Ahmed Şara'yı tebrik etmişti.

Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ülkedeki askeri grup temsilcilerinin katılımıyla 29 Ocak'ta "Zafer Konferansı" düzenlenmişti.

Konferans sonrası Şara, geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edilerek ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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