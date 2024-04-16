Aras Kargo, 23 Nisan\'da 11 Bin Fidanı Toprakla Buluşturdu

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Aras Kargo, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 11 bin fidanı Tarsus'ta toprakla buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 11 bin fidanın dikimi, Ege Orman Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Aras Kargo çalışanlarının çocukları fidanlara kendi isimlerini verdi.

Doğayı koruma ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma vizyonu çerçevesinde hareket eden Aras Kargo, yaşamın sürdürülebilirliği konusunda erken yaşta farkındalık oluşturulmasını hedefliyor.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Aras Kargo Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Onur Aytekin, dikilen her fidanın umudu ve yaşamı simgelediğinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Doğayla uyum içinde yaşamak sadece bugünümüzü değil, yarınlarımızı da güvence altına almak demek. Aras Kargo olarak 2023 Şubat'ta yaşanan depremde kaybettiğimiz arkadaşlarımızın anısını yaşatmak için Ege Orman Vakfı işbirliğiyle Adana Sarıçam mevkisinde 5 bin fidanı toprakla buluşturmuştuk. Bugün de 16 bin fidanın ikinci aşaması olan 11 bin fidan için burada bir araya geldik. Fidanlarımızı çocuklarımızın isimleriyle anacağız. Onlara doğanın ve çevrenin korunması konusundaki sorumluluklarını bir kere daha anlatacağız. Geleceğe anlamlı bir armağan bırakmanın mutluluğunu ve umudunu hep birlikte hissediyoruz."

Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili de Türkiye'deki orman ekosistemlerinin korunmasının önemli olduğunu belirtti.

Bilgili, "Orman ekosistemlerinin öneminin yayılıp kökleşmesini ve bu konuda çalışanlarının da bilinçlendirilmesini amaç edinen Aras Kargo, doğaya olan desteğini gelir getirici tür ağaçlandırma projeleri ile sürdürmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Aras Kargo Pazarlama, Kurumsal İletişim ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Billur Burkutoğlu da katıldı.