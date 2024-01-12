 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Arda Turan ve diğer ünlülerin dolandırıldığı davada ikinci duruşma başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Arda Turan ve diğer ünlülerin dolandırıldığı davada ikinci duruşma başladı

Banka şube müdürü Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı davada, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan gibi ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapis istendi. Duruşma salonu tıklım tıklım doldu.

Arda Turan ve diğer ünlülerin dolandırıldığı davada ikinci duruşma başladı
12.01.2024 - 11:46,  Güncelleme: 11:46
Abone Ol

Sevda SARIKAYA - Uğur GÜLBOY/ İSTANBUL, Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı ikinci duruşma başladı. Duruşma salonu tıklım tıklım doldu.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük getilirken ile tutuksuz sanıklar Nazlı Can ve Asiye Öztürk de katıldı. Şikayetçilerden Buse Terim, Volkan Bahçekapılı, Tanın Yılmaz, Merve Yılmaz, İsmail İbrahim Çağlar, Burhan Taşpolat, Evrim Pınar Güzel ve Terim Arıcan geldiler.  Bir önceki duruşma hakkında zorla getirme kararı bulunan Semih Kaya da tanık olarak dinlenmek adliyeye geldi. Kaya, duruşma salonu dışında bekliyor.

Şikayetçi Arda Turan'ın avukatları, müvekkillerinin mazeretli olduğu için duruşmaya katılamadığını belirttiler. Tanık Nur Erkasap'ın da sağlık sebebiyle duruşmaya katılamayacağını bildirdiği tutanağa geçti.  Öte yandan duruşmayı çok sayıda avukat, gazeteci, sanık yakınları da takip ediyor. Duruşma salonu tıklım tıklım doldu. Salonda bulunanların kimlik yoklamaları yapılıyor. Birazdan müşteki ve tanık ifadelerinin alınması bekleniyor.

İDDİANAME

İddianamede Arda Turan, Selçuk İnan, Nestor Fernando Muslera, Buse Terim Bahçekapılı ve eşi Volkan Bahçekapılı'nın da arasında bulunduğu 18 kişi müşteki olarak yer aldı. Erzan'ın 18 müştekiyi toplam 25 milyon 770 bin ABD doları ve 7 milyon 384 bin TL dolandırdığı iddia edildi. Ancak ek iddianamelerle şikayetçi sayısı 21'e katlandı. Bu nedenle Seçil Erzan'a istenen ceza istemi de artarak "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçlarından 77 yıldan 252 yıla kadar hapis istendi. Diğer sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Selçuk İnan, Seçil Erzan, Arda Turan, Muslera, Dolandırıcılık, Suç, Hukuk, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arda Turan ve diğer ünlülerin dolandırıldığı davada ikinci duruşma başladı - Son Dakika


11:38
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:36
Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:33
Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
11:24
Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı
11:15
Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59
Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor
10:47
CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu
10:44
Programları bitirilip yerine Seda Sayan getirilmişti! Demet Akalın perde arkasını anlattı: İşimizi elimizden aldı Programları bitirilip yerine Seda Sayan getirilmişti! Demet Akalın perde arkasını anlattı: İşimizi elimizden aldı

Son Dakika
11:38 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:36 Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:33 Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
11:24 Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı
11:15 Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor
10:47 CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu
10:44 Programları bitirilip yerine Seda Sayan getirilmişti! Demet Akalın perde arkasını anlattı: İşimizi elimizden aldı
10:29 Bahar Candan ve Nihal Candan'ın dolandırıcılık soruşturmasında 3 şüpheli daha tutuklandı
10:28 Kadınları falakaya yatıran kargocunun cezasında indirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 12:15:57. #1.11#
SON DAKİKA: Arda Turan ve diğer ünlülerin dolandırıldığı davada ikinci duruşma başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement