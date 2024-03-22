Ardahan-Artvin kara yolu çığ nedeniyle kapanmıştı, yeniden trafiğe açıldı

Bursa'da 6 Yavru Kedinin Başları Kesilerek Öldürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitede bulunan sokak kedisi ve yavruları vahşice öldürüldü. Apartman sakinleri, 6 yavrunun boynunun kesildiğini, anne kedinin ise kuyruğunun kesildiğini görünce şok oldu. Polis ekipleri olayı araştırmak için çalışma başlattı.