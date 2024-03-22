Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Ardahan- Artvin kara yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Yaylalar mevkisinde çığ düşmesi sonucu Ardahan-Artvin kara yolu ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye Karayolları 183. Şube Şefliğine ait iş makineleriyle ekipler yönlendirildi.
Ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.
Ekipler, bölgede yoğun kar ve tipinin yer yer ulaşımı aksattığını belirterek, sürücülerin tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.
Son Dakika › Güncel › Ardahan-Artvin kara yolu çığ nedeniyle kapanmıştı, yeniden trafiğe açıldı - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'daki konser salonuna düzenlenen silahlı saldırı sonrasında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Fidan, terör saldırısını kınayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türk halkının Rusya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerini iletti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitede bulunan sokak kedisi ve yavruları vahşice öldürüldü. Apartman sakinleri, 6 yavrunun boynunun kesildiğini, anne kedinin ise kuyruğunun kesildiğini görünce şok oldu. Polis ekipleri olayı araştırmak için çalışma başlattı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Tugay Kaya idaresindeki motosiklet, karşıya geçmek isteyen Süleyman Göçeroğlu'na çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra Alanya Alaeddin Keykubat Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?