Ardahan Çiçek Balında Bereketli Hasat

Ardahan Çiçek Balında Bereketli Hasat
16.08.2025 11:16
Bu sezon Ardahan çiçek balı hasadı geçen yıla göre verimli başladı, tüketici ilgisi arttı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen Ardahan çiçek balının bu sezon hasadı geçen yıla oranla bereketli başladı.

İlkbaharda zengin floraya sahip yüksek noktalardaki yayla ve meralara bırakılan kovanlarda organik üretimi yapılan Ardahan çiçek balının kent ekonomisine katkısı büyük oluyor.

Dil uzunluğu ve soğuk iklime dayanıklılığı açısından Türkiye'de tek, dünyanın en önemli 4 ırkı arasında gösterilen Kafkas arısından elde edilen bal, tüketici tarafından ilgi görüyor.

Ardahan Arıcılar Birliğine üye 620 arıcının yaklaşık 35 bin kovanda ürettiği petekler, sırları alındıktan sonra süzüm makinesine konuluyor. Daha sonra süzülen bal, kavanoz ve tenekelere doldurularak satışa sunuluyor.

Kar altında kışlatılan arıların verimi yüksek

Merkeze bağlı Çataldere köyünde bulunan Bilgin ailesinin kışı kar altında geçiren arılarında da verim yüksek oldu.

Bal süzüm sezonu için kolları sıvayan aile bireylerinin kovan mesaisi, baba Necdet Bilgin'in kovanlara duman vermesiyle başladı.

Arıcı kıyafeti giyip kovanların bulunduğu alanda bal hasadı yapan baba ve 3 kızı, süzdükleri balları paketleyip alıcılara teslim ediyor.

Necdet Bilgin, AA muhabirine, son yıllarda arılarının çoğunluğunu kar altında kışlattığını ve bunun daha sağlıklı olduğunu söyledi.

Bu yılın hasadını çocuklarıyla yaptığını belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"İnşallah bol bereketli hasadımız olur. Hava çok güzel, doğamız harika mis gibi. Arı sakin. Arımız kışı kar altında geçiriyor, bundan dolayı da daha sağlıklı oluyor. Hemen hemen 15 yıldır deniyoruz. Kışı kar altında geçiren Kafkas arımızı, biliyorsunuz dili daha uzun olması balımızı daha kaliteli yapıyor. Kar altında geçiren arımızın balını şu anda almaya başladık."

Geçen yıla oranla verim iyi

Kızlarından Büşra Bilgin de hasadın geçen yıla oranla güzel başladığını belirterek, "Kovanlarımızda bal, geçen yıl ortalama 13-15 kilo arasındaydı, bu yıl ortalama 15-20 civarında. Yani çok fazla bir değişiklik yok ama bu yıl daha iyi diyebilirim." dedi.

Havva Bilgin ise baba mesleğini yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, mesleklerini severek sürdürdüğünü anlattı.

Antalya'dan misafir olarak kente gelen Yakup Pullu da her yıl balını Ardahan'dan aldığını anlatarak, "Buradan bal almadan dönmüyoruz. Bu yıl da hasat dönemine şahitlik yapıyoruz. Buranın doğal ve oldukça lezzetli balları var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

