Ardahan çiçek balının 2026-2029 yol haritası Vali Yamlı başkanlığında tanıtıldı - Son Dakika
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Ardahan çiçek balının 2026-2029 yol haritası Vali Yamlı başkanlığında tanıtıldı

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Vali Ömer Hilmi Yamlı başkanlığındaki toplantıda, SERKA'nın hazırladığı Ardahan çiçek balı 2026-2029 yol haritası ile arı ürünleri merkezi projesi tanıtıldı. Toplantıda üretim kapasitesi, Kafkas arısının önemi ve pazarlama olanakları değerlendirildi.

Ardahan'da arıcılık sektörünün geliştirilmesi, coğrafi işaretli Ardahan çiçek balının üretim kapasitesinin artırılması ve pazarlama olanaklarının güçlendirilmesi amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Vali Ömer Hilmi Yamlı başkanlığında valilikte düzenlenen toplantıda, kentte arıcılığın mevcut durumu, üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve sektörün gelişme potansiyeli değerlendirildi.

Toplantıda, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından hazırlanan "Ardahan Çiçek Balı Mevcut Durum Analizi ve Ürün Yol Haritası 2026-2029" ile "Ardahan Arı Ürünleri İhtisas ve Ticarileştirme Merkezi Projesi" tanıtıldı.

Sunumlarda, kentin arıcılık alanındaki üretim kapasitesi, Kafkas arısının genetik önemi, bölgenin bitki çeşitliliği ve Ardahan çiçek balının coğrafi işaret değeri üzerinde duruldu.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2017 yılında coğrafi işaretle tescillenen Ardahan çiçek balı, bölgenin zengin bitki örtüsü ve Kafkas arısının özellikleriyle öne çıkıyor. Uzun dil yapısı sayesinde derin tüplü çiçeklerin nektarından yararlanabilen ve düşük sıcaklıklarda da çalışabilen Kafkas arısı, bölgedeki bal üretiminde önemli rol oynuyor.

Coğrafi işaretli balın üretim ve dolum miktarının artırılması, kalite kontrol ve analiz altyapısının geliştirilmesi, üretici örgütlenmesinin güçlendirilmesi ve markalaşma çalışmalarına ilişkin konular görüşüldüğü toplantıda, mevcut altyapının etkin kullanılması, ürün çeşitliliğinin artırılması ve üreticilerin pazara erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik proje önerileri ile kurumlar arası işbirliği olanakları da değerlendirildi.

Toplantıya, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Harun Akıllı, Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın, SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ardahan çiçek balının 2026-2029 yol haritası Vali Yamlı başkanlığında tanıtıldı - Son Dakika
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