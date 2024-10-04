Ardahan'da 153 Kaybolan Hayvan Bulundu

Ardahan'da kaybolan 153 büyükbaş hayvanı, jandarma ekipleri bulup sahiplerine teslim etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ayda 28 kayıp hayvan ihbarına ilişkin çalışma yaptı.
Titizlikle yapılan çalışmada, farklı tarihlerde gelen ihbarlar üzerine 153 kayıp büyükbaş hayvanın tamamı bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Hırsızlığa davetiye çıkarması ve kara yolunda trafikte tehlike oluşturması nedeniyle hayvanların başıboş bırakılmaması istendi.
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