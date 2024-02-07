Ardahan'da 55 yılın kar rekoru kırıldı (2) - Son Dakika
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Ardahan'da 55 yılın kar rekoru kırıldı (2)

Ardahan\'da 55 yılın kar rekoru kırıldı (2)

GÖLE'DE KAR KALINLIĞI 117 SANTİMMeteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre Ardahan merkezde kar kalınlığı 96 santim, Göle ilçesinde ise 117 santim olarak ölçüldü.

07.02.2024 11:54
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GÖLE'DE KAR KALINLIĞI 117 SANTİM

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre Ardahan merkezde kar kalınlığı 96 santim, Göle ilçesinde ise 117 santim olarak ölçüldü.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Ardahan'da 55 yılın kar rekoru kırıldı (2) - Son Dakika
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