Ardahan'da arama kararı bulunan 6 şüpheli yurt dışına çıkmak isterken yakalandı - Son Dakika
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Ardahan'da arama kararı bulunan 6 şüpheli yurt dışına çıkmak isterken yakalandı

Ardahan\'da arama kararı bulunan 6 şüpheli yurt dışına çıkmak isterken yakalandı

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çıldır-Aktaş ve Türkgözü Gümrük Kapıları'nda çalışmalarını sürdürürken, yurt dışına çıkmak isteyen 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin çeşitli hukuki işlemleri devam ettiği ve yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi. Türkgözü'nde 4, Çıldır-Aktaş'ta ise 2 şüphelinin işlemleri halen devam ediyor.

13.02.2024 13:35
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Ardahan'da hakkında arama kararı bulunan 6 şüpheli yurt dışına çıkmak isterken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'a açılan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı ve Türkgözü Gümrük Kapısı'ndaki çalışmalarına devam ediyor.

Gümrük kapılarına gelerek Gürcistan'a geçmek için işlem yapan 6 şüphelinin, devam eden çeşitli hukuki işlemleri nedeniyle arandığı ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu belirlendi.

Türkgözü'nde 4, Çıldır-Aktaş'ta ise yakalanan 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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